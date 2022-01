Dohrávka: Lhenice B – Netolice 18:0. E. Dubravcová a R. Sivera 4, F. Traxler a R. Sivera st. 3, debly, 2x skreč.

9. kolo: Křišťál Lenora – Libín Prachatice C 8:10. I. Blaško 4, P. Filuš, M. Hlouška a P. Vostřez 1, debl – J. Čejka, V. Wimberský a Z. Novák 3, debl. Sokol Lhenice C – Ederstav Prachatice 6:12. T. Novotná 3, D. Bečvář 2, V. Špán 1 – J. Vostřez 4, Z. Vostřez 3, V. Hesoun 2, J. Medek 1, debly. Tatran Volary – Arbore Volary 7:11. P. Vairich 3, O. Fabián, J. Steinbach a M. Sedlák 1, debl – F. Lorenčík 4, J. Štolka a V. Zajac 3, debl. Netolice – Aptar Čkyně / Zálezly odloženo. Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice B 6:12. V. Rejšek 3, Z. Kortus 2, debl – R. Sivera 4, F. Traxler 3, E. Dubravcová a R. Sivera st. 2, debl.

Aktuální tabulka:

1.Sokol Lhenice B 9 8 0 0 1 116:46 24

2. Šum. Vimperk B 9 5 3 1 0 100:62 22

3. Libín PT C 9 6 1 2 0 95:67 22

4. Ederstav PT 9 2 5 2 0 84:78 18

5. Křišťál Lenora 9 3 2 4 0 89:73 17

6. Netolice 8 3 3 2 0 74:70 17

7. Čkyně / Zálezly 8 3 3 2 0 73:71 17

8. Arbore Volary 9 3 2 4 0 75:87 17

9. Sokol Lhenice C 9 1 1 7 0 57:105 12

10. Tatran Volary 9 0 0 9 0 29:133 9

OKRESNÍ PŘEBOR II

Dohrávky: Lenora B – SPV Strunkovice odloženo na 2. února. Netolice B – Lenora 4:14. A. Krbeček 2, J. Jerhot, 1x skreč – L. Bandík, V. Kovář a P. Jegyinák 3, V. Kubát 2, debly, 1x skreč. Slávia Prachatice C – Libín Prachatice D 5:13. J. Mrkvička a J. Brak 2, A. Pešek 1 – M. Kudrle 4, P. Gruber a J. Čejka 3, M. Sova 1, debly. Čkyně / Zálezly – Slávia Prachatice C odloženo na 3. února.

8. kolo: Křišťál Lenora B – Sokol Zdíkov 4:14. L. Bandík 3, V. Kubát 1 – K. Nový 4, K. Černý 3, T. Vlček a O. Kraml 2, F. Kraml 1, debly. SPV Strunkovice – Slávia Prachatice B 8:10. J. Jiráň 3, V. Novák 2, M. Šnejdar a I. Novotný 1, debl – M. Batysta 4, J. Houška 3, L. Lang a V. Carvan 1, debl. Libín Prachatice D – Aptar Čkyně / Zálezly B 12:6. J. Čejka 4, M. Kudrle a P. Gruber 3, M. Sova 1, debl – V. Sváta 3, L. Provod a V. Silovský 1, debl. Šumavan Vimperk C – Slávia Prachatice C 13:5. T. Ryska a F. Schwamberger 4, M. Holub 3, V. Skýpala 1, debl – J. Brak, P. Břicháček, A. Pešek a J. Tkáč 1, debl. Netolice B – Sokol Lhenice D 0:18. J. Březinová, D. Bečvář, S. Březinová a K. Fišerová 4, debly.

Předehrávka: Slávia Prachatice C – Netolice B 13:5. J. Brak 4, A. Pešek a J. Tkáč 3, P. Břicháček 2, debl – J. Jerhot 2, F. Penc, L. Havel 1, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Zdíkov A 8 7 1 0 0 99:45 23

2. Šum. Vimperk C 8 5 2 1 0 90:54 20

3. Slávia PT B 7 6 0 1 0 83:43 19

4. Sokol Lhenice D 8 5 1 2 0 88:56 19

5. TTC Libín PT D 8 5 0 3 0 89:55 18

6. Čkyně / Zálezly B 7 4 0 3 0 72:54 15

7. Slávia PT C 9 3 0 6 0 83:79 15

8. Netolice B 9 1 0 8 0 39:123 11

9. Křišťál Lenora B 7 1 0 6 0 35:91 9

10. SPV Strunkovice 7 0 0 7 0 24:102 7

OKRESNÍ PŘEBOR III

Dohrávky: Slávia Prachatice D – Libín Prachatice E 9:9. V. Carvan a P. Břicháček 3, L. Lang 2, debl – J. Gruber 4, M. Sova 2, F. Batysta a M. Sova ml. 1, debl. SPV Strunkovice B – Libín Prachatice E odloženo na 1. února. Vimperk D – Zdíkov B 17:1. J. Hyka, T. Ryska a J. Sedlák 4, J. Kunc 3, debly – O. Kraml 1.

8. kolo: Libín Prachatice E – Sokol Zdíkov B 5:13. M. Sova 3, M. Sova ml. a J. Gruber 1 – O. Kraml 4, V. Míčka a V. Voldřich 3, A. Marko 1, debly. Šumavan Vimperk D – Tatran Volary B 13:5. J. Hyka, T. Ryska a J. Sedlák 4, debl – J. Capůrka, P. Prokeš, L. Hýbner a P. Smažík 1, debl. Arbore Volary B – Slávia Prachatice D 8:10. V. Špeta 3, F. Kutlák 2, M. Tržil a J. Friedecký 1, debl – P. Břicháček 4, V. Carvan 3, L. Lang 2, debl. SPV Strunkovice B – Sokol Zdíkov C 9:9. M. Diviš 3, J. Weber a V. Trávníček 2, J. Holub 1, debl – Z. Martan 4, J. Vozandych 2, A. Lutovský a V. Vondráček 1, debl.

9. kolo: Sokol Zdíkov C – Libín Prachatice E 13:5. Z. Martan 4, A. Lutovský a J. Vozandych 3, V. Vondráček 2, debl – M. Sova 3, M. Sova lm. 1, debl. Strunkovice B – Arbore Volary B odloženo na 25. ledna. Slávia Prachatice D – Šumavan Vimperk D 7:11. P. Břicháček a L. Lang 2, R. Hečko a V. Carvan 1, debl – J. Hyka a T. Ryska 4, J. Kunc 2, debl. Tatran Volary B – Sokol Zdíkov B 6:12. J. Capůrka 3, L. Hýbner a P. Prokeš 1, debl – V. Míčka 4, O. Kraml a V. Voldřich 3, A. Marko 1, debl.

Aktuální tabulka:

1. Šum. Vimperk D 9 8 1 0 0 117:45 26

2. Sokol Zdíkov B 9 6 0 3 0 83:79 21

3. Arbore Volary B 8 6 0 2 0 88:56 20

4. Slávia Prach. D 9 5 1 3 0 86:76 20

5. Sokol Zdíkov C 9 2 1 6 0 69:93 14

6. TTC Libín PT E 8 1 3 4 0 66:78 13

7. Strunkovice B 7 2 1 4 0 53:73 12

8. Tatran Volary B 9 0 1 8 0 50:112 10