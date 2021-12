7. kolo: Ederstav PT – Libín PT C odloženo na 19. prosince. Lenora – Arbore Volary 16:2. P. Vostřez a I. Blaško 4, P. Filuš a M. Hlouška 2, debly – J. Štolka 2. Tatran Volary – Lhenice C 0:18. R. Sivera, E. Dubravcová, S. Březinová a R. Sivera st. 4, debly. Netolice – Vimperk B 9:9. P. Nohava, M. Krbeček, T. Havel a M. Pižl 2, debl – J. Fuchs a I. Icha 3, V. Skýpala 2, debl.

Předehrávky 8. kola: Libín PT C – Vimperk B 9:9. J. Čejka, M. Horčica 3, Z. Novák 2, debl – V. Rejšek 3, Z. Kortus a J. Fuchs 2, I. Icha, debl.Arbore Volary – Lhenice C 10:8. V. Zajac a F. Lorenčík 3, J. Svintek 2, J. Štolka, debl – T. Novotná 4, J. Dejmek 2, D. Bečvář, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Lhenice B 7 6 0 0 1 86:40 18

2. Šum. Vimperk B 7 4 3 0 0 77:49 18

3. Libín PT C 7 4 1 2 0 74:52 16

4. TJ Netolice 7 3 3 1 0 74:52 16

5. Arbore Volary 8 2 2 4 0 64:80 14

6. Křišťál Lenora 6 3 1 2 0 64:44 13

7. Ederstav PT 6 1 4 1 0 56:52 12

8. Čkyně / Zálezly 6 1 3 2 0 49:59 11

9. Sokol Lhenice C 8 1 1 6 0 51:93 1

10. Tatran Volary 6 0 0 6 0 17:91 6

OKRESNÍ PŘEBOR II

6. kolo: Lenora B – SPV Strunkovice odloženo. Zdíkov – Čkyně / Zálezly B 11:7. K. Nový 4, T. Vlček 3, K. Černý 2, F. Kraml, debl – J. Liška 3, V. Sváta 2, L. Provod, debl. Slávia PT B – Slávia PT C odloženo. Libín PT D – Lhenice D 8:10. J. Čejka 4, M. Kudrle, M. Sova ml. a M. Sova, debl – D. Bečvář a J. Březinová 4, S. Březinová 2, K. Fišerová, debl. Vimperk C – Netolice B 14:4. L. Křivánek, V. Skýpala, F. Schwamberger a M. Holub 3, debly – F. Penc, L. Havel, A. Krbeček a J. Jerhot.

Předehrávka 7. kola: Lhenice D – Vimperk C 9:9. S. Březinová a D. Bečvář 4, debl – J. Sedlák, P. Šťastný, L. Křivánek a V. Skýpala 2, debl.

Aktuální tabulka:

1. TJ Sokol Zdíkov 6 5 1 0 0 67:41 17

2. Šum. Vimperk C 7 4 2 1 0 77:49 17

3. Sokol Lhenice D 7 4 1 2 0 70:56 16

4. Čkyně – Zálezly B 6 4 0 2 0 66:42 14

5. Slávia Prach. B 5 4 0 1 0 60:30 13

6. Libín Prach. D 6 3 0 3 0 64:44 12

7. Slávia Prach. C 5 2 0 3 0 55:35 9

8. Netolice B 6 1 0 5 0 30:78 8

9. Křišťál Lenora B 5 0 0 5 0 17:73 5

10. Strunkovice 5 0 0 5 0 16:74 5

OKRESNÍ PŘEBOR III

6. kolo: Libín PT E – Vimperk D 9:9. M. Sova, J. Gruber a M. Sova ml. 2, O. Batysta, debly – J. Kunc a J. Hyka 4, V. Vladyka. Zdíkov B – Arbore Volary B 4:14. O. Kraml 3, V. Míčka . J. Friedecký 4, F. Kutlák a V. Špeta 3, M. Tržil 2, debly. Tatran Volary B – Zdíkov C nehlášeno. Slávia PT D – SPV Strunkovice B 15:3. V. Carvan, P. Břicháček a L. Lang 3, debl, 5x skreč – J. Holub, J. Weber a V. Trávníček.

7. kolo: Strunkovice B – Libín PT E nehlášeno. Zdíkov C – Slávia PT D nehlášeno. Arbore Volary B – Tatran Volary 16:2. V. Špeta a M. Tržil 4, J. Friedecký 3, F. Kutlák 2, V. Svintek 1, debly – J. Capůrka, 1x skreč. Vimperk D – Zdíkov B odloženo.

Aktuální tabulka:

1. Arbore Volary B 7 6 0 1 0 80:46 19

2. Šum. Vimperk D 6 5 1 0 0 76:32 17

3. Sokol Zdíkov B 6 4 0 2 0 57:51 14

4. Slávia PT D 5 3 0 2 0 49:41 11

5. Strunkovice B 6 2 0 4 0 44:64 10

6. Libín PT E 5 1 2 2 0 47:43 9

7. Tatran Volary B 6 0 1 5 0 32:76 7

8. Sokol Zdíkov C 5 0 0 5 0 29:61 5