OKRESNÍ PŘEBOR I

6. kolo: Libín PT C – Netolice 12:6. V. Wimberský 4, J. Čejka a M. Horčica 3, debly – P. Nohava 3, M. Krbeček, T. Havel a M. Pižl. Vimperk B – Tatran Volary odloženo na 18.12. pro nemoc v týmu hostů. Lhenice B – Lhenice C 14:4. E. Dubravcová a R. Sivera 4, F. Traxler 3, R. Sivera st., Debly – V. Špán 2, T. Novotná a D. Bečvář. Čkyně / Zálezly – Lenora přeloženo na 18.12. pro nemoc. Arbore Volary – Ederstav PT 9:9. F. Lorenčík 4, V. Zajac 2, J. Svintek a J. Štolka, debl – J. Medek 3, J. Vostřez a Z. Vostřez 2, J. Novák, debl.

Předehrávka: Lhenice C – Čkyně / Zálezly 9:9. D. Bečvář 3, T. Novotná a V. Špán 2, L. Vondrák, debl – R. Martínek a P. Jirotka 3, Jar. Trojan a M. Kavlík, debl.

Aktuální tabulka:

1. Sokol Lhenice B 6 5 0 0 1 68:40 15

2. Šumavan Vimperk B 5 4 1 0 0 59:31 14

3. TJ Netolice A 6 3 2 1 0 65:43 14

4. Libín Prachatice C 6 4 0 2 0 65:43 14

5. Ederstav Prachatice 6 1 4 1 0 56:52 12

6. Aptar Čkyně / Zálezly 6 1 3 2 0 49:59 11

7. TJ Křišťál Lenora A 5 2 1 2 0 48:42 10

8. SK Arbore Volary 6 1 2 3 0 52:56 10

9. Sokol Lhenice C 7 1 1 5 0 43:83 10

10. TJ Tatran Volary 5 0 0 5 0 17:73 5

OKRESNÍ PŘEBOR II

5. kolo: Vimperk C – Lenora B 12:6. T. Ryska, F. Schwamberger a V. Skýpala 3, P. Šťastný 2, debl – V. Kovář 3, L. Bandík 2, debl. Netolice B – Libín D nehlášeno. Lhenice D – Slávia PT B 7:11. D. Bečvář 3, S. Březinová, J. Březinová a K. Fišerová, debl – M. Batysta 4, J. Houška a L. Schrenk 3, debl. Slávia PT C – Zdíkov 8:10. J. Brak a J. Mrkvička 3, P. Břicháček 2 – K. Nový 3, K. Černý a T. Vlček 2, F. Kraml, debly. Čkyně / Zálezly B – SPV Strunkovice 16:2. M. Kavlík, V. Sváta a L. Provod 3, V. Silovský, debl, 5x skreč – M. Šnejdar a I. Novotný.

Aktuální tabulka:

1. TJ Sokol Zdíkov A 5 4 1 0 0 56:34 14

2. Slávia Prachatice B 5 4 0 1 0 60:30 13

3. Čkyně / Zálezly B 5 4 0 1 0 59:31 13

4. Šumavan Vimperk C 5 3 1 1 0 54:36 12

5. Sokol Lhenice D 5 3 0 2 0 51:39 11

6. Slávia Prachatice C 5 2 0 3 0 55:35 9

7. Libín Prachatice D 4 2 0 2 0 39:33 8

8. TJ Netolice B 4 1 0 3 0 25:47 6

9. TJ Křišťál Lenora B 5 0 0 5 0 17:73 5

10. SPV Strunkovice 5 0 0 5 0 16:74 5

Okresní přebor III měl v tomto týdnu volno.