Regionální přebor I: Zálezly – Ederstav PT 6:12. Jar. Trojan 3, Silovský a Provod, debl – Hesoun 4, Medek a Urban 3, Novák, debl. Zálezly – Libín PT D odloženo na 13. března. Vimperk B – Netolice 12:6. Icha 4, Fuchs 3, Kortus 2, Hyka, debly – Nohava 3, Krbeček 2, T. Havel. Pořadí: 1. Ederstav Prachatice 33 bodů, 2. TJ Křišťál Lenora A 31, 3. Slávia Prachatice A 31, 4. TJ Sokol Lhenice C 29, 5. Šumavan Vimperk B 27, 6. TJ Netolice A 27, 7. TTC Libín Prachatice D 25, 8. TJ Sokol Lhenice B 22, 9. Seaquist Löffler Čkyně 15, 10. TTC Zálezly 12.



Regionální přebor II: Vimperk B – Tatran Volary 8:10. Sedlák 3, Křivánek a Skýpala 2, debl – Vairich 4, Steinbach a Hrdonka 2, Fabián, debl. Předehrávky: Zdíkov – Libín PT E 9:9. Nový 3, Černý, F. Kraml a Vlček 2 – P. Gruber 3, Čejka a Kudrle 2, debly. Rohanov – Lhenice D 8:10. Šťastný 4, M. Rychtář a J. Rychtář 2 – Březinová a T. Novotná 3, K. Fišerová a J. Novotná, debly. Pořadí: 1. Arbore Volary A 37, 2. Tatran Volary A 35, 3. TTC Libín Prachatice E 33, 4. Šumavan Vimperk C, 5. Slávia Prachatice B, 6. TJ Sokol Zdíkov A 24, 7. TJ Sokol Lhenice D 23, 8. TJ Netolice B 21, 9. SPV Strunkovice n. Bl. A 20, 10. SK Rohanov 14.



Regionální přebor III: Tatran Volary B – Lenora B 1:17. Martin Sedlák – Bandík, Hlouška a Jegyinák 4, Talafous 3, debly. Zdíkov B – Tatran Volary B 15:3. Vlček 4, Beneš a Míčka 3, T. Nový 2, Voldřich, debly – Martin Sedlák 3. Libín PT F – Lenora B 1:17. M. Sova – Bandík, Hlouška a Jegyinák 3, Talafous 2, debl, 5x skreč. Netolice C – Arbore B 6:12. L. Havel 4, Tuháček, debl – Friedecký, Špeta a Hettner 3, Tržil 2, debl. Pořadí: 1. TJ Křišťál Lenora B 33, 2. Slávia Prachatice C 28, 3. Arbore Volary B 25, 4. SPV Strunkovice n. Bl. B 23, 5. TJ Sokol Zdíkov B 18, 6. TTC Libín Prachatice F 15, 7. Tatran Volary B 15, 8. TJ Netolice C 14.