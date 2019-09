Mistrovství České republiky v kategorii open/women se ve frsibee konalo na sokolském stadionu v Českých Budějovicích.

Nová tribuna, létající talíře, vrchol domácí sezony. Foto: Deník | Foto: Deník / Kamil Jáša

Poprvé prošla zátěžovou zkouškou nově zrekonstruovaná tribuna. MČR je vrcholem sezony pro většinu českých týmů. "Jedná se o nevyšší ligu v České republice, do které se kvalifikuje pouze osm ženských a osm mužských týmů," popisuje Sarah Tošnerová z domácího 3SB. Hrálo se také na stadionu Jihočeské univerzity Na Sádkách. Pro tři týmy z MČR sezona vyvrcholí až na konci září v italském Caorle na finále Evropské ligy. "Finále Evropy se zúčastní jeden open tým a dva ženské týmy." V nelehké dvojroli jako hráči i jako pořadatelé byli všichni členové domácího klubu. Podle Štěpána Kříže bylo těžké udržet koncentraci na zápasy a přitom plnit organizační povinnosti: "Není to lehké, nemáme dost lidí na to, abychom všichni na všech hřištích dokázali hlídat skóre, a tak si ho musí hráči hlídat sami," popisoval. "Turnaj je jedním z vrcholů domáíc sezony, my za vrchol počítáme evropské turnaje," dodal.