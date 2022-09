Sestava domácích: Ježek, Votava L., Havlík, Hrubý, Votava T., Mandl, Toman.

Utkán začalo sice na venkovním hřišti, ale po dvou zápasech se muselo přestěhovat do haly kvůli dešti. To už hosté z Pekla vedli 2:0, když nejprve Ferebauer s Kotyzou posledním možným míčem přehráli L. a T. Votavy, aby následně Fries s Čižinským přehráli Ježka s Havlíkem a alternujícím Tomanem 2:0. Přesun do haly zpočátku více vyhovoval domácím, kteří dokázali vyhrát úvodní trojici dvakrát 10:9 a snížit na 1:2. Utkání singlistů, ve kterém se předsatvili Ježek s Friesem, bylo plné nepřesností, ale hostující hráč jich udělal méně a hosté šli do trháku 1:3. Domácí to zlomilo a po odvetném zápase trojic byl konec 1:4.

"Dnes soupeř po zásluze vyhrál, můj tým bohužel předvedl nejhorší výkon v sezoně. Pokusíme se zmobilizovat síly, vyhrát na půdě soupeře a vynutit si třetí zápas," doplnil k duelu trenér J. Slavíček.

Autor: M. Koubovský, TJ Radomyšl