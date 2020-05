Ač se na Prachaticku nehraje žádná oficiální soutěž nohejbalistů, působí zde tři družstva, která se zapojují do okresích soutěžích na Strakonicku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Po rozvolnění epidemiologických opatření se od příštího týdne dají do pohybu právě i soutěže nohejbalistů. Týmy z Prachaticka jsou zařazeny do okresní soutěže a hrají skupinu Jih. V okresní soutěži Strakonicka totiž působí celkem sedmnáct týmů, které jsou rozděleny do tří skupin. Dvě jsou šestičlenné a jedna pětičlenná. A právě v té působí celky z Prachaticka – Jimil Zdíkov, Husinec a Vlachovo Březí.