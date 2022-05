Sestava Strakonic: Z. Žilák, T. Zemen, K. Toman, M. Smrčka, J. Čejka a R. Hrubý.

Na zápas neodcestovali Tomáš Votava, Karel Vlas, Petr Votava a Martin Mošovský. Tím pádem byl nucen hrát Čejka, který má pochroumaný palec a dlouhodobě se potýká se zraněním kolene. Díky jeho přítomnosti byli Strakoničtí schopni nastoupit k zápasu alespoň v minimálním možném počtu. I přesto se vstup do zápasu podařil. Tomáš Zemen s Jaroslavem Čejkou udolali ve třech setech domácího Veselého a Sobotku. Poté Zbyněk Žilák s dorostencem Kryštofem Tomanem nestačili na Dvořáka s Gregorem. První trojice ve složení Žilák, Smrčka a Čejka celkem snadno padla s trojkou vedenou legendárním Jiřím Dvořákem, který ukázal, že to „má stále v noze“. Nicméně ve hře druhých trojic mladá sestava z Habeše ve složení Hrubý, Toman a Zemen odpověděla a srovnala stav utkání na 2:2. Zejména Tomáš Zemen měl nabito ostrými a domácím polařům dělaly jeho tvrdé smeče velké potíže. Bylo nad slunce jasné, že důležitá bude prostřední pasáž utkání. To znamená hra třetích dvojic a jednotlivců. Do vložené dvojice byla vyslána dvojka Hrubý a Smrčka. Ti dostali zápas do třetího setu, kde v jeho závěrečné fázi zaúřadovali rozhodčí a některými kontroverzními výroky viditelně rozhodili strakonickou dvojici, která tak prohrála. Šance na srovnání byla v singlu. To je disciplína, ve které Strakoničtí zrovna nevynikají a zatím vyhráli pouze dva. Jeden vyhrál Žilák proti Klabíkovi ze Solidarity a druhý Votava proti Ježkovi z Radomyšle. Tentokrát dostal šanci Smrčka. Ten hrál s domácím Kyliánkem velmi vyrovnaně. Opět se zápas dostal do třetího setu. Zde bylo k vidění opět několik momentů, kdy se hrající trenér Žilák a s ním i celá strakonická lavička, dostala do konfliktu s rozhodčími. „Rozhodčí nás bez nadsázky poškodili a rozhodující balony šly pro domácí,“ uvedl Zbyněk Žilák. V následných odvetných trojicích Zemenova trojka s Hrubým a Tomanem padla a bylo zle…2:5. Žilákova sestava s Čejkou a Smrčkou vykřesala naději a snížila na 3:5. Poslední hra dne byla odveta dvojic, kdy Toman s Žilákem nestačili na Františka Veselého s Hájíčkem. 3:6 a šlo se na pozdrav.

"Do Varů jsme přijeli s torzem týmu. Osobně jsem čekal, že za dvě hodiny budeme s pořádným přídělem na cestě domů. Paradoxně nás to nakoplo k bojovnému výkonu a čas utkání jsme tak protáhli na tři a půl hodiny. Poprvé jsme letos sahali minimálně po bodu. Bohužel se ale musím velice negativně ohradit k výkonu rozhodčích. Takové zářezy jsme letos nezažili a možná ani nikdy jindy. Bez nadsázky lze říci, že rozhodčí ovlivnili vývoj a výsledek ve vložené dvojici a v singlu. Vše ve prospěch domácích. Jinak bychom si odvezli minimálně bod za remízu. Pochvalu zaslouží všichni hráči, za obětavý přístup Čejka a za předvedenou hru Tomáš Zemen," doplniil k utkání hrající trenér Habeše Zbyněk Žilák.

