Do zápasu nepustilo zranění Jaroslava Čejku, proto do první dvojice s Tomášem Votavou naskočil Karel Vlas. Ti si ve dvou setech poradili s první dvojkou hostí bez nejmenších problémů. Do druhé dvojice naskočil Smrčka s Tomášem Zemenem. Ti s bratry Vobrovými prohráli, než by řekl švec a nic na tom nezměnil ani střídající kapitán Mošovský. Následující hra prvních a druhých trojic přinesla jednu prohru a jednu výhru pro domácí, takže stav zápasu byl 2:2. Důležitá pasáž zápasu byla opět hra třetích dvojic. Do té naskočil Hrubý s Žilákem. Bohužel po mnoha chybách na příjmu, kdy si nebyli schopni připravit a následně proměnit svůj útok, prohráli. Do hry jednotlivců neboli singlu již delší dobu nastupuje mladík Tomáš Votava. Proti němu nastoupil soupeř téměř neřešitelný. Jakub Beránek v barvách Slaného je specialista na hru jednotlivců. Má za sebou i účast v republikovém šampionátu jednotlivců, kde se umístil na čtvrtém místě, což hovoří za vše. Votava bojoval statečně, ale na slánského borce to nestačilo. V ten moment byl stav utkání 2:4 z pohledu Strakonic. V první odvetě trojic se Vlasovo sestava s Hrubým a Votavou s tou hostí dlouho nezakecala a ihned snížila. Největší drama utkání přineslo zápas trojic, kdy za domácí nastoupil Zemen s Žilákem a Smrčkou a straně hostí Beránek s oběma Vobry. Strakoničtí těsně prohráli v prvním setu, ale ve druhém hosty zfoukli. Šlo se na třetí set. Ten byl velmi dramatický, ale bohužel se radovali hosté a ti tak mohli slavit minimálně bod, který už jim nikdo nemohl vzít, 3:5. Vlas s Votavou porazili oba Vobry a Zemen se Smrčkou snadnou výhrou zajistili první ligové body v letošní sezoně pro Strakonice. Konečný stav utkání 5:5.

"Ještě v pátek odpoledne jsme měli postavenou sestavu v takovém složení, v jakém bych si to představoval již dříve. Bohužel v sobotu ráno bylo jasné, že Čejku zranění nepustí do hry, proto jsme museli překopat sestavy dvojic. Soupeř přijel totálně oslabený. Chyběly mu největší opory a nízká kvalita utkání tomu také tak odpovídala. Měli jsme jasně zvítězit, proto je první bod ve druhé lize trochu hořký. Stále děláme moře vlastních nevynucených chyb. Špatný příjem a nahrávka, pořád dokola. Příští týden jedeme do Radomyšle. Tam si to jedeme hlavně užít a pěkně si zahrát bez ohledu na výsledek. Pochvalu zaslouží domácí diváci, kteří byli výborní," shrnul duel se Slaným hrající trenér Strakonic Zbyněk Žilák.

Autor: Jan Škrle