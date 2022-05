Sestava TJ Radomyšl: Nepodal, Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L.,Havlík, Švancar, Hokr, Pivnička.

Úvod utkání patřil hostům, kteří dokázali získat úvodních pět zápasů a vypadalo to na rychlý konec utkání, ale domácí se neskutečně zvedli z popela a musel se odehrát plný počet utkání. Obě úvodní dvojice se rozhodovaly až ve třetích setech, nejprve Slavíček s Hokrem přehráli M. Smolu s Oláhem a po nich Votava s Tomanem Rotta s V. Kůsou. V pohodě hrající hosté pak v klidném tempu získali i obě úvodní trojice. Nepodalova trojice přehrála Smolovu a Votavova trojici Kůse. Ve vložené dvojici Vachulka s Havlíkem a alternujícím Švancarem přehráli Zrubce se Š. Kůsou. Domácí prapor zvedl Smola v singlu proti Hokrovi. Následně Smolova trojice sice prohrála první set proti Votavově trojici, ale pak dokázala utkání otočit. Velkou příležitost utkání ukončit nedokázala trojice Nepodala, která po získaném prvním setu nedokázala utkání dotáhnout do konce a nestačilo ani vedení 9:7 ve druhém setu, ani 9:8 ve třetím. Domácí Smola s Oláhem jako poltí živou vodou, dokázali přehrát Tomana s Votavou a střídajícím Nepodalem. O vítězství nakonec rozhodl v posledním zápase Slavíček s Hokrem proti Kůsovi s Rottem.

"Povedl se nám vstup do utkání a pak jsme si mysleli, že už je hotovo a domácí trochu podcenili. Ti však bojovali jalo lvi o každý míč, ale nakonec jim to zisk bodů nepřineslo. S naší hrou zejména v druhé části zápasu nemůže být spokojený asi nikdo, takže jediné plus jsou dva body do tabulky," uvedl k utkání Michal Nepodal.

Autor: Jan Škrle