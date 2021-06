Ti vyrazili v pátek 11. června na poslední „venkovní“ zápas v tomto roce do světově proslulého města rybníků Třeboň. V krásném areálu na pláži Ostende u břehu rybníka Svět se jim postavila domácí Jiskra. Její kádr je v podstatě celý složen z již rozpadlého A mužstva budějovického Dynama. I když jednotlivé zápasy byly vyrovnané a třikrát se rozhodovalo až ve zkrácené třetí sadě, tak domácí borci byli na konci zápasu veselejší.

Karel Vlas.Zdroj: Jan ŠkrleTJ Jiskra Třeboň – NK Habeš Strakonice 5:1. Za Strakonice bodovali: Dvojice – Vlas, Smrčka – 1

Do první dvojice Strakonic naskočili tradičně Vlas se Smrčkou. Než se stačili rozkoukat, tak první set byl ten tam. V tom druhém se zvedli, ale i tak to na Řežábka se Žikešem nestačilo. Ve druhé dvojici se rozhodovalo až ve třetím setu, ale bohužel jeho koncovku Žilák se Zemenem nezvládli. Vítězství v první trojici mohlo vrátit Strakonické do hry. Vypadalo to velice nadějně. První set hráli Zemen, Žilák a Smrčka velice slušně a byli ve vedení, ale po několika chybách ho ztratili a ve druhém setu nekladli velký odpor – 3:0 pro domácí.

V první odvetné hře dvojic si Zemen s Žilákem opět vynutili třetí set, ale Žikeš s Řežábkem v rozhodujících momentech zabrali a tím zhatili naději Strakonickým na remízový bod. Smrčka s Vlasem výhrou ve druhé odvetné dvojici pouze korigovali skóre na 4:1 z pohledu Třeboně. Posledním zápasem dne byla druhá hra trojic. Bohužel i v tomto se radovali domácí a tím uzavřeli konečné skóre zápasu na 5:1.

„První letošní prohru nám připravil soupeř, který je velkým favoritem na celkové prvenství v soutěži. Do zápasu jsme vstoupili velice špatně. Mnoho chyb v mezihře a následné neproměněné útoky, to není dobrá cesta k výhře. Na druhou stranu jsme prokazovali v určitých momentech hry bojovnost a vůli zápas otočit. Nicméně je na místě uznat kvalitu soupeře, který nám dovolil jen to, co potřeboval. Teď nás čeká menší zápasová pauza, kterou vyplníme účastí na již tradičních turnajích. Doufám, že někteří hráči si vyčistí hlavu, urovnají myšlenky a na další zápas budou připraveni,“ shrnul utkání kapitán strakonického tým Zbyněk Žilák.

Jan Škrle