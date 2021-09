Strakoničtí přivítali tým NK Křenovice, který přijel i s ex-extraligovým Janem Vondráškem. Ten hájil několik let barvy českobudějovického Dynama. "Jeho přítomnost a zejména herní kvality rozhodly o naší prohře,“ uvedl kapitán domácích Zbyněk Žilák.

NK Habeš Strakonice – NK Křenovice 2:4. Bodovali: Dvojice – Vlas (Čejka), Smrčka – 2

Strakoničtí byli oslabeni o Žiláka, kterého do zápasu nepustilo zranění achilovky. Nicméně se ve strakonickém dresu představila jedna posila. Jaroslav Čejka, který nastoupil jako střídající hráč, nakonec do zápasu zasáhl. Do první hry dvojic byli nasazeni Smrčka a Vlas. Druhý jmenovaný převzal dočasně kapitánskou pásku. První set byl v režii domácích, ale ve druhém setu se jejich hra zadrhla a „odešla“ zejména příprava útoku, což vyústilo v jeho následné neproměňování. To soupeř bez milosti trestal. Za stavu 4:8 ve prospěch hostujícího deblu vystřídal Vlase právě Čejka. Společně se Smrčkou dokázali druhý set velmi zdramatizovat, ale ani tak neodvrátili prohru 9:10. Ve třetím setu už opět naskočil Vlas a to se opět jelo podle zavedeného scénáře ze setu prvního. 1:0 pro NK Habeš Strakonice. Do druhé hry dvojic nastoupili dva Tomášové. Tomáš Votava a Tomáš Zemen. Druhý jmenovaný nahradil zraněného Žiláka. Oba se prali s dvojicí hostí velmi statečně, ale prohru neodvrátil ani střídající Hrubý.

Nohejbalisté Habeše podlehli týmu z Křenovic. Ilustrační foto.Zdroj: Jan Škrle

Poté následovala hra prvních trojic, ale vinnou velkého počtu nepřesností na straně domácího týmu a nechytatelného útoku Vondráška Strakoničtí nebodovali ani tentokrát. V první hře odvetných dvojic nejprve Smrčka s Vlasem padli s Vondráškem a Čerklem, ale ve druhém setu, opět za přispění Čejky, svého soupeře zlomili. Ve třetím setu zachovali Strakoničtí za „devítek“ chladnou hlavu a elitní dvojici hostí zdolali. Stav utkání 2:2.

Výhrou v následující dvojici mohli Strakoničtí pomýšlet minimálně na zisk bodu. To se bohužel Votavovi se Zemenem nepodařilo ani napodruhé a hosté šli opět do vedení. Výhrou v posledním zápase dne v podobě hry druhých trojic mohli domácí zatáhnout za záchrannou brzdu. Jenže trojice nebyly tentokrát pilíř, o který se mohli domácí opřít. Křenovičtí ve dvou setech rozhodli o své výhře a odvezli tak ze strakonické Habeše plný počet bodů.

"Po dlouhé prázdninové pauze jsme na svých kurtech přivítali vcelku kvalitního soupeře, kterého jsme chtěli obrat alespoň o bod. Důvodů, proč se tak nestalo je několik. Za prvé do zápasu nemohl naskočit zraněný Žilák, který možná do konce sezony už nenastoupí. Za druhé v některých momentech utkání jsme tvořili velké množství nepřesností a to obzvlášť v trojicích Třetí důvod…Jan Vondrášek. Ten svou nespornou kvalitou výrazně přispěl k naší prohře. Na druhé straně jsme ani my nehráli zase tak špatně a k vidění byl celkem slušný nohejbal. Z našeho týmu musím pochválit Tomáše Votavu, který roste zápas od zápasu. Jen nesmí občas podléhat negativním emocím. Slušný standard odehrál i Smrčka a velmi dobře zahrál i Čejka, který byl povolán na výpomoc a troufnu si říct, že díky němu jsme vyhráli obě dvojice. V dalším kole přivítáme Cep a věřím, že pokud budeme hrát ve stejné kvalitě jako dosud, tak body zůstanou v Habeši," dodal k utkání kapitán Zbyněk Žilák.

Autor: Jan Škrle