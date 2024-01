/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve zdíkovské tělocvičně se chystá nohejbalový turnaj trojic, který přiláká týmy z Prachaticka, Strakonicka a nově i Českokrumlovska. I bez účasti elitních hráčů se můžeme těšit na napínavé zápasy plné kvalitního sportu. Organizátor Jiří Pešek zve na akci, která startuje v sobotu v 9 hodin.

Zdíkovští nohejbalisté na tréninku. | Video: Zdeněk Formánek

Tělocvična zdíkovské Základní školy ožije poslední lednovou sobotu nohejbalem. Zdíkovští pořádají tradiční turnaj trojic a přestože tentokrát neuvidíma na hřišti žádného hráče z republikových soutěží mužů, o kvalitní zápasy nebude nouze. "Tentokrát jsme to pojali tak, že jsme pozvali kluby, které hrají okresní soutěže na Strakonicku. Přijedou i týmy, které dlouhodobé soutěže nehrají, ale to neznamená, že by měly být jen do počtu. Kvalita je zaručena," zve na sobotní turnaj, který startuje v 9 hodin, jeho organizátor Jiří Pešek.

Představí se osm trojic, které zi zahrají ve dvou základních skupinách a následně o pořadí. "Hraje se na dva sety, takže může utkání skončit i 1:1. Dva nejlepší týmy z obou skupin pak postoupí do křížového semifinále. Po jeho sehrání pak následují souboje o konečné umístění," doplnil k programu turnaje Jiří Pešek.

Nohejbalisté JiMiL Zdíkov mají za sebou velmi vydařenou soutěžní sezonu

Domácí klub JiMiL vysílá do bojů hned dvě trojice. "Jednu trojici dají dohromady mladí kluci, kteří hrají přebor, my trochu starší si zahrajeme za béčko. Přijedou Volary, které se objeví poprvé. Sice nehrají soutěž, ale mohou být všem nebezpeční. Dalším týmem, který nehraje dlouhodobé soutěže, jsou Malonty. Ty to k nám mají nejdál. Přijede i Vimperk, ten sice také nehraje soutěže, ale přijedou velice zkušení nohejbalisté. Další tři týmy již hrají pravidelné soutěže. Jsou to Řepice, Vlachovo Březí a Třebohostice," představil týmy Jiří Pešek.