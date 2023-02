Do dalšího dvojutkání II. volejbalové ligy nastupovali Netoličtí v roli favoritů. Úvod prvního utkání naznačoval, že by to mohla být snadná záležitost, ale nakonec z toho byly dva hodně dramatické souboje.

První duel začali Netoličtí suverénně. Soupeře předčili na smeči i bloku, hýřili aktivitou a bez problémů si za čtvrt hodinky dokráčeli pro jasnou výhru 25:12. Od druhého setu si hosté asi uvědomili, že jsou již na palubovce a ne na cestě na zápas, hra se zcela vyrovnala a začalo drama. Druhý set vyhráli Pražané v koncovce a v tom třetím již byli aktivnější a první bod z utkání byl jejich. Netoličtí museli znovu přepnout na jiný level, aby roli favorita utkání naplnili. Ve čtvrtém setu byli znovu o něco aktivnější oni a poslali utkání do zkrácené páté sady. V té již Jihočeši znovu kralovali a vyhráli ji 15:9.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Bylo zřejmé, že i druhý duel přinese pořádnou bitvu. Netoličtí si formu ze závěru prvního duelu do začátku toho druhého nepřenesli, a tak si první set uzmuli v koncovce hosté. Netoličtí, hnáni vidinou toho, že mohou v tabulce poskočit do její horní poloviny, znovu roztočili pestrou paletu své hry, druhý set jasně patřil jim a vzápětí šli i do vedení 2:1. Pražané však nechtěli odjíždět z jihu Čech s prázdnou a utkání pořádně zdramatizovali. Čtvrtou sadu vyhráli 22:25 a znovu se tak šlo do zkráceného pátého setu. Tentokrát to byla pořádná přetahovaná a štěstíčko se nakonec přiklonilo čelem k domácím volejbalistům, kteří tak berou další dva body.

V tabulce druholigové skupiny A se Netoličtí posunuli na páté místo a na čtvré Karlovarsko B ztrácejí jeden bodík. Na druhé straně mají dva body k dobru na béčko Příbrami, ta však má dva zápasy k dobru.

Druhá liga má nyní krátkou přestávku a pokračuje v sobotu 11. března. Netoličtí zajíždějí ke dvěma zápasům na palubovku béčka Kladna, které je momentálně v tabulce na 8. místě. Netoličtí tohoto soupeře v první části sutěže porazili dvakrát 3:0. Rádi by na to samozřejmě navázali.