Netolice – Důležité dvojutkání čekalo netolické volejbalisty ve druhé lize. Jako devátý celek tabulky hostili osmý Prosek a potřebovali bodovat, aby se více vzdálili poslednímu Jirkovu. Byly z toho čtyři body.

Netoličtí volejbalisté brali s Prosekem čtyři body. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Netolice – Prosek 3:1 (15, -22, 28, 20). První utkání Netoličtí odstartovali naprosto skvěle. Soupeře převyšovali ve všech herních činnostech a odměnou jim byla jednoznačná výhra o deset bodů. Po obrátce však hosté naznačili, že to tak snadné s nimi nebude, naopak to byli oni, kdo si udržoval mírné vedení a srovnali stav na 1:1. Třetí sada byla neúprosnou bitvou o každý bod jak na síti, tak v poli. Vše dospělo až do dramatické koncovky, ve které se štěstíčko přiklonilo na stranu Netolických, kteří vyhráli 30:28. Dobře naladění domácí pokračovali v dobrém výkonu a výhrou ve čtvrtém setu si z utkání připsali tři body.