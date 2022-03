První utkání přineslo obrovské drama od začátku až do konce. První set byl přímo nekonečný a ke spokojenosti netolických fanoušků se v dramatické koncovce radovali domácí. Ve druhém setu favorit nahodil tryskové motory a srovnal. Další dva sety byly opět poměrně vyrovnané. Ten třetí vyhráli Netoličtí a měli jistotu bodu. Jen škoda, že nedotáhli utkání do tříbodového vítězství a muselo se do zkrácené páté sady. A přišlo další drama, které Netoličtí vyhráli 15:12. Dva body tak zůstaly na jihu Čech.

TJ Netolice - Příbram B 0:3 (-24, -16, -17)

První set odvetného duelu naznačoval, že by se mohlo opakovat dopolední drama. Více štěstí v koncovce tentokrát měli hráči Příbrami a vyhraný set je pořádně nakopl. Ve zbývajících dvou sadách prakticky nedali domácím šanci a dokráčeli si pro výhru 3:0.

V sobotu 19. března zajíždění Netoličtí k posledním dvěma zápasům na palubovku posledního Sokolova.