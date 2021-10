Další turnaj bude právě ve Strakonicích 17. října. Mladší žáci na svůj turnaj ještě čekají, tuto sobotu 9. října jedou do Tábora.

Odpoledne byl tamtéž na programu turnaj starších žáků. Zodpovědně jsme začali s týmem FA a brzy jsme se rozehráli a soupeře vysoko porazili. Pak nás čekaly velmi silné Strakonice. Ty ostatní soupeře deklasovaly s celkovým skóre 35:2. Nicméně bez jakéhokoliv respektu jsme se soupeřem drželi krok, několikrát jsme v zápase i vedli. Konečné skóre 6:10 tak úplně nevypovídá o poměru sil na hřišti, nicméně Strakonice ukázaly svoji kvalitu. Na závěr jsme porazili tým Dačic a postupujeme tak ze druhého místa do vyššího výkonnostního koše. Střelecky se nejvíce prosadil Lukáš Jíra se čtrnácti kanadskými body.

Nejprve čekaly zápasy na netolické elévy. Ti svůj turnaj ovládli a po třech vítězstvích s celkovým skóre 13:3 postupují do vyššího herního koše. Tým doplnili mladí fotbalisté ze Sedlece, ligovou premiéru měl z Tom Vojtěšek z přípravky, góly dával i Vojta Kříž a skvěle se osvědčili i sourozenci Malčákovi. To vše z obrany jistil a kontroloval kapitán Mates Mrázek.

Starší žáci Rafanů postupují do vyššího koše. | Foto: Josef Zíka

Florbalisté Netolic vyrazili k úvodním zápasů nové sezony do hala českobudějovického SKP.

