Rafani se představili v kategorii B14, ve které hrálo 26 týmů. Osmnáct z České republiky, čtyři ze Švýcarska, dva z Lotyšska a po jednom ze Švédska a Slovenska. "Rafani si původně chtěli do Prahy jen udělat výlet a na žádný výrazný úspěch nepomýšleli. Kluci z malého klubu z malého města na jihu Čech ale určitě překvapili," komentoval vystoupení netolických Rafanů trenér Martin Mrázek.

Netoličtí Rafani na Prague Games.Zdroj: Archiv DDM Florbal NetoliceV základní skupině nejprve porazili FBC Ostrava 5:0, v dalších dvou zápasech podlehli FBŠ Bohemians 3:10 a švýcarskému Zug United 3:6. Dostali se tak do předkola, kde porazili druhého jihočeského zástupce v této kategorii FBC Strakonice 7:4. Výhrou se dostali do vyřazovacího pavouka A, kde však podlehli týmu Předvýběr.cz MB 4:12. Dostali se do pavouka B, kde pak podlehli Gorilám Plzeň 2:7. Konečné 13. - 16. místo ze 26 týmů je však velice slušné.

"Zajímavostí určitě je, že při našem celkovém skóre 21:39 jsme měli výborné první poločasy, ve kterých jsme měli aktivní skóre 15:14," uvedl Martin Mrázek a doplnil: "V hodnocení nejlepších kanonýrů skončil s deseti nastřílenými brankami na druhém až sedmém místě náš Petr Mrázek. Dalším pozitivem je, že jsme v každém utkání vstřelili branku a naopak jeden duel odehráli vzadu s nulou. Svou hrou a vystupováním si kluci získali velké sympatie diváků a za rok na Prague Games určitě nebudeme chybět."