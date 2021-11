Po prvním turnaji jen shodou náhod nesestoupili do třetího výkonnostního koše a očekávali tím pádem ve druhém koši velmi silné soupeře.

Začali s Jindřichovým Hradcem a hráli s ním o poznání lépe než na minulém turnaji. Na vítězství to ale nestačilo a prohráli tak po statečném boji 3:5. To Rafany ale nezlomilo, soustředili se na Krumlováky a přejeli je poměrem 6:2. Svoji převahu na hřišti a zodpovědnou hru ze zajištěné obrany ukázali i v posledním zápase s SK Meťák. Rafani v početně silné sestavě se třemi útoky soupeře uběhali a vyhráli 4:2.

Netoličáci tak postupují do prvního koše mezi elitní pětku jihočeských týmů!!! Z této pětice vypadl např. Tábor, který nás na prvním turnaji porazil vysoko 13:3. To vše hovoří o kvalitě týmů v prvním koši, kam nyní patříme. Čekají nás A-týmy Písku a Štírů, dále Strakonice a náš dnešní přemožitel Hradec. Za dva týdny v Písku se tedy Rafani mají na co "těšit".

Autor: Josef Zíka