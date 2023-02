Rafani Netolice.Zdroj: Josef ZíkaNáramně si užili Rafani a Hafani poslední kolo Krajské ligy starších žáků. Vyrazili jedním autobusem, Hafani vystoupili v Soběslavi, Rafani pokračovali do Milevska. Naše béčko si v Soběslavi zahrálo na tři pětky a kluci se rozloučili s letošním ročníkem výhrou 3:2 nad Kaplicí a pojistili si tak v tabulce 13. místo. Nechali za sebou čtyři týmy a to je každopádně úspěch.

Rafani v Milevsku poslední turnaj rozehráli skvěle a porazili Písek 2:1. Poté sice dvakrát prohráli, ale pak nastoupili k důležitému utkání proti domácím. To už se k četným fanouškům přidali Hafani, kteří dorazili ze Soběslavi. V duchu tradičně vyrovnaných bojů s Milevskem se nesl i tento poslední zápas sezony. Poměrně brzy jsme inkasovali první gól, ve čtvrté minutě již bylo ale srovnáno. Po příliš aktivním zásahu gólmana bylo proti nám nařízeno trestné střílení, které bylo proměněno. Pak si ale gólman Petr Sochor připsal asistenci, když nahrával na vyrovnávací gól na 2:2. Vše tak směřovalo k tradiční remíze. Tíhu situace však vzal na sebe dvacet vteřin před koncem obránce Milan Velek, který se vydal podél celého hřiště, aby pak skvěle nahrál připravenému Ríšovi Štenglovi. Pomohl mu tak zkompletovat hattrick a Rafani pak již vedení 3:2 udrželi a mohli slavit druhé místo na posledním turnaji TOP5.

Konečná tabulka.Zdroj: Josef ZíkaTímto výsledkem Rafani přeskočili v tabulce právě Milevsko a na čtvrtý Hradec jim chybí jediný bod. S ním mají vyrovnanou bilanci 2:2 na zápasy a mírně aktivní skóre 13:12. A třeba se druhým Pískem to mají Rafani 3:0 na zápasy a 10:5 na góly. O vyrovnanosti první šestky svědčí i rozdíl pouhých deseti bodů mezi třetím a šestým místem a poté odskok 12 bodů na místo sedmé. Tak uvidíme, v jaké podobě bude případné play-off. Kdyby se jednalo pouze o první čtyři týmy, byla by to určitě škoda. A to i vzhledem k tomu, že Rafani museli z důvodu shody pořadatelů ze třetího místa v prvním koši pořádat turnaj třetího koše a přišli tak přinejmenším o pět bodů do tabulky.

Za zmínku určitě stojí i to, že máme nejlepšího střelce ligy a to Ríšu Štengla, který nastřílel ve 36 zápasech 75 gólů a přidal 27 asistencí. Celkem tedy 102 kanadských bodů. Třetí místo v celé lize pak bere kapitán Petr Mrázek - 78 kanadských bodů a z toho 52 gólů.

Tento rok se v týmu starších žáků vytvořila skvělá parta, byť z důvodu široké soupisky rozdělena na dva týmy. Věříme, že budeme v příští sezoně v předvedených výkonech pokračovat. Klukům, kteří odcházejí do dorostu, přejeme hodně úspěchů v okolních klubech, kde se stanou z jejich dnešních soupeřů spoluhráči. Rafani plánují vstoupit do Ligy dorostu napřesrok v sezoně 24/25.

Autor: Josef Zíka