V prvním zápase porazili Tygřice z Milevska 8:1 a poté narazili na domácí Banes Soběslav, nad kterými vyhráli vysoko 12:3.

O vítězství v turnaji a zároveň o přímý postup do druhého výkonnostního koše se nakonec utkali s dosud neporaženým družstvem FK Slovan Jindřichův Hradec. I tento zápas měli pod kontrolou a sebevědomým výkonem potvrdili svoji kvalitu vítězstvím 3:1. Rafani tak prošli svým prvním ligovým turnajem bez prohry a to s celkovým skórem 23:5. Skvělý výkon předvedla první pětka, druhá pětka perfektně asistovala a bezchybně zachytal gólman Kuba Kuneš. Výborně se do hry zapojili i nováčci v krajské lize – brankář Vašek Důra, Luky Slabší, Vojta Jůzek a z elévů Mates Mrázek.

Souběžně hráli v Týně nad Vltavou netoličtí dorostenci. Ve obou vyrovnaných zápasech se jim podařilo zvítězit. Nejdříve porazili družstvo FBC Štíři těsným rozdílem 6:5 a poté i tým Kaplice 7:5. Dorostenci se tak po čtyřech zápasech dostávají na průběžné druhé místo v tabulce krajské ligy. Na první Tábor ztrácejí bod a s náskokem dvou bodů jsou před třetím Českým Krumlovem.

Netoličákům se ve spojeném týmu FA-RAFANI daří, ovládají statistiky a naši hráči Křenek, Kříž a Benda vedou kanadské bodování.

Rafani jedou na vítězné vlně, pokračovat v tomto trendu se pokusí naši starší žáci již tuto neděli ve Strakonicích.

Josef Zíka