Netolice – V šestém dvoukole druholigové soutěže volejbalistů zajížděli Netoličtí o víkendu do Proseka. Týmy z osmého a devátého místa tabulky mezi sebou bojovaly o první tříbodovou výhru v sezoně. Netoličtí nevezou ani bod a klesli na poslední místo tabulky.

Prosek – Netolice 3:0 (18, 11, 18). První utkání se Netolickým vůbec nepovedlo. Domácí měli od prvního setu navrch a bez větších problémů si dokráčeli pro první tříbodovou výhru v sezoně.



Prosek – Netolice 3:1 (21, -23, 22, 23). Naopak druhý duel byl bitvou od začátku do konce. Všechny čtyři sety se dostaly až do závěrečných koncovek. V první sadě přeci jenom byli domácí lepší, ale pak to již byla přetahovaná o každý bodík. Ve druhé sadě se v závěru štěstíčko přiklonilo na stranu Netolických, kteří tak vykřesali naději na celkový úspěch. Ve třetím a čtvrtém setu se však štěstí k Netolickým otočilo zády, koncovky patřily domácímu celku, a tak odjížděl celek z Prachaticka z dvojutkání bez bodu.



Výsledky ostatních zápasů: Kladno B – Česká Lípa 3:1 a 1:3, Jirkov – Příbram B 2:3 a 1:3, Domažlice – Chabařovice 0:3 a 3:0, Plzeň – Karlovarsko B 2:3 a 3:0.



Nyní má druhá liga krátkou přestávku a 1. prosince přijede do Netolic předposlední tým tabulky z Jirkova.



1. Příbram B 12 11 1 0 0 36:5 35

2. Plzeň 12 6 3 2 1 31:17 26

3. Karlovarsko B 12 7 1 0 4 25:17 23

4. Kladno B 12 7 1 0 4 25:18 23

5. Česká Lípa 12 7 0 2 3 27:18 23

6. Domažlice 12 7 0 1 4 24:17 22

7. Chabařovice 12 5 1 1 5 21:23 18

8. Prosek 12 2 1 0 9 13:30 8

9. Jirkov 12 0 0 1 11 8:36 1

10. Netolice 12 0 0 1 11 7:36 1