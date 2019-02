Netolice – Pokusit se získat nějaký bodík do tabulky volejbalové druhé ligy zajížděli Netoličtí do Chabařovic. Uhráli set, ale ten nic neřeší. naopak nejbližší soupeř před Netolicemi, Prosek, venku bodoval.

Chabařovice – Netolice 3:1 (-22, 20, 21, 28). Přitom Netoličtí začali zápas dobře. Ve vyrovnaném prvním setu byli jistější v koncovce a šli do vedení. Soupeř se však nenechal zatlačit do defenzivy a další dvě sady vyhrál, ne nijak suverénně, ale vyhrál. Čtvrtý set se stal velkým dramatem, šlo se do koncovky, rozhodoval každý uhraný míč a nakonec se z výhry radovali šťastnější domácí, kteří tak získali důležité tři body.



Chabařovice – Netolice 3:0 (19, 23, 23). V úvodu odvetného duelu jakoby Netoličtí zůstali v útlumu po prohrané koncovce prvního duelu. Pak se postupně dostali zpátky do hry a v dalších dvou setech svému soupeři pořádně zatápěli. Co však bylo platné, že se druhý i třetí set dostaly do koncovky, když se Štěstěna pokaždé otočila k Netolickým zády. Ti tedy prohráli i druhé utkání a bodová propast z jejich devátého místa v tabulce se stále více prohlubuje.



Výsledky ostatních zápasů: Příbram B – Kladno B 3:0 a 3:0, Karlovarsko B – Česká Lípa 2:3 a 2:3, Plzeň – Prosek 1:3 a 3:0, Domažlice – Jirkov 3:0 a 3:1.



V dalším kole hostí Netoličtí nyní v sobotu na domácí palubovce suveréna soutěže z Příbrami. Hraje se od 10 a 14 hodin.

Aktuální tabulka:

1. Příbram B 22 20 1 1 0 65:11 ⋌63

2. Česká Lípa 22 12 4 2 4 54:31 ⋌46

3. Karlovarsko B 22 13 1 2 6 47:31 ⋌43

4. Plzeň 22 8 6 3 5 51:39 ⋌39

5. Kladno B 22 12 1 1 8 43:34 ⋌39

6. Domažlice 22 11 0 1 10 39:36 ⋌34

7. Chabařovice 22 8 2 2 10 36:45 ⋌30

8. Prosek 22 7 1 0 14 30:49 ⋌23

9. Netolice 22 3 0 2 17 21:58 ⋌11

10. Jirkov 22 0 0 2 20 14:66 ⋌2