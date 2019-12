TJ Netolice - Sokol Křemže (14, 14, 27). Domácí po sestupu ze druhé ligy vládnou krajskému přeboru a proti pátému celku tabulky byli vysokým favoritem. Do utkání měli k dispozici dvanáctku hráčů.

V kádru Křemže se představili hned tři hráči, kteří Netolicemi prošli a Reindl se Žáčkem byli též v kádru druhé ligy. To dávalo souboji zajímavý náboj. V prvních dvou setech domácí podle předpokladů na hřišti dominovali, v tom třetím se strhla velká volejbalová bitva. V koncovce ještě hosté vedli o čtyři body, měli dohromady šest setbolů, ale ty neproměnili. Naopak domácím se podařilo proměnit hned první mečbol a vyhráli tak 3:0. Vyhráli všech osm zápasů a mají skóre 24:3.

"Škoda, že jsme třetí set nedotáhli. Byla by to bomba v Netolicích uhrát bod. Ale užívali jsme si to. Snad jsme nezklamali a přispěli k dobrému zápasu," uvedl po utkání exnetolický hráč v barvách Sokola Křemže František Reindl.