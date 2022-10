Volejbal Sokolov - TJ Netolice 3:2 (23, -26, 19, -12, 13)

První duel přinesl od začátku pořádné drama. Přetahovaná o vedení se v prvních dvou setech dostala až do koncovek. Nakonec domácí získali první, Netoličtí druhý set. V tom třetím si Sokolov vybojoval náskok, který si přinesl až do jeho konce a měl jistotu prvního bodu. Naopak čtvrtá sada patřila jednoznačně hostům. Domácí nestačili ve vůbec ničem a bod měli i Netoličtí. Řeklo by se, že čtvrtá sada rozdá karty i do zkrácené páté, ale nebyla to pravda. Znovu přišla přetahovaná o každý bod se šťastným koncem pro domácí.

Volejbal Sokolov - TJ Netolice 3:2 (-20, 23, -19, 20, 8)

Druhý vzájemný duel měl zcela opačný vývoj. Netoličtí poměrně v klidu vyhráli první set a škoda jen, že do vítězného konce nepřetavili koncovku toho druhého. Nicméně třetí sada patřila znovu celku z jihu Čech a první bod byl jistý. Domácí však zabojovali a srovnali na 2:2. Pátý zkrácený set však měl zcela jiný vývoj než v prvním duelu. Tentokrát domácí na hřišti kralovali a vyhráli i druhý zápas 3:2.

Po čtyřech odehranách kolech jsou Netoličtí v neúplné tabulce druzí se ziskem osmi bodů. Nyní v sobotu hostí na domácí palubovce od 10 a 14 hodin béčko Příbrami, které má jen o bodík méně.