Tentokrát se do Netolic v neděli 9. ledna ke svému turnaji sjedou mladší žáci. Kromě domácích Rafanů se představí českobudějovické týmy Štírů a Maťáku a florbalisté Banes Soběslav. "Dá se čekat brankový hodokvas, přijďte se na to podívat," zvou do haly své fanoušky netoličtí hráči.