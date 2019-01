Churáňov – V neděli pokračoval druhým dnem 7. ročník Kašperské 30 lyžařů klasiků, která je součástí seriálu ČEZ SkiTour.

Desetikilometrovou trať klasicky v rámci Kašperské 30 absolvovalo celkem 120 závodníků. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Po sobotním krásném slunečném počasí, kdy do stopy vyrazilo 172 závodníků volnou technikou a před nimi 111 dětských závodníků klasicky, přivítala v neděli ráno lyžaře šumavská mlha, ale než se vydali na trať, opět tento krásný kout republiky ukázal svou příjemnější tvář a závodníkům na klasickou třicítku a následně desítku znovu svítilo slunce. Do bílé stopy se vydalo dalších 421 vyznavačů klasického lyžování.

Víkendové double dokonal na třicítce klasickou technikou Pavel Janeček ze Silvini Madshus Teamu. V cíli byl o tři a půl minuty dříve než druhý Martin Sajdl (Žižkovský Tygři).

Kategorii žen vyhrála stejně jako v sobotu Anna-Marie Hejná (Silvini Madshus Team). „Měla jsem dobrou přípravu, trénovala jsem i v zahraničí a přineslo to ovoce,“ komentovala svůj výkon již po sobotním vítězství ve volné technice.

Desítku vyhrál Stanislav Záhorec o dvacet sekund před Adamem Záhorcem (oba Fenix Ski Team Jeseník). Mezi ženami protnula jako první cílovou pásku v desetikilometrovém závodě Šárka Grabmüllerová ze Ski klubu Šumava Vimperk.

Nedělní závod na deset kilometrů využili i mladí závodníci Fischer Ski klubu Šumava Vimperk, které vyslal na nestandardní distanci trenér Petr Steinbach. „Byla to pro naše starší žáky taková příprava na příští víkend, kdy je čekají první závody Českého poháru této sezony. Normálně jezdí tři a čtyři kilometry, takže si vyzkoušeli podstatně delší trať. Ale musím všechny pochválit, dva jsme měli do desátého místa v absolutním pořadí, další byli kousek za desítkou a většina z nich do pětadvacátého místa. Všem se závod moc líbil a užili si to,“ pochválil své svěřence trenér Petr Steinbach.

Nedělní program tak zakončil skvělý sedmý ročník Kašperské 30, ve které pořadatelé napočítali více než sedm stovek startů v bílé stopě.