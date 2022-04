Body Sršňů: M. Svoboda a V. Sýkora 21, P. Šlechta 18, J. Šurý 10, M. Mach 9, M. Špičák 5, L. Mikolášek 3, J. Svoboda 1. TH: 20/13:22/18. Trojky: 31/11:21/8. Doskoky: 40:33. Osobní chyby: 24:23.

Jelikož se hraje semifinále pouze na dva zápasy, měli Sršni nůž na krku. Pokud si chtěli vybojovat rozhodující zápas, museli vyhrát. „Před zraky 400 diváků to byli Tuři, kteří se ujali vedení 2:7. Sršni se sice snažili, ale hosté opět vedení zejména dvojicí Slezák – Jokl byli stále v mírném vedení. Až v závěru první desetiminutovky Sršni třemi rychlými trojkami otočili skóre – 28:20. V tu chvíli začalo v písecké hale to pravé peklo. Ve druhé čtvrtině to byli ovšem opět zkušení Tuři, kteří i díky třem trojkám pendlujícího Tomáše Jansy z Basket Brno otočili skóre ve svůj prospěch a využili tak tří faulů klíčového pivota Sršňů Martina Svobody. Poločasové skóre 44:46 slibovalo drama až do závěrečného hvizdu. I nadále to byla přetahovaná o každý bod a v průběhu utkání se třináctkrát prostřídaly týmy ve vedení. Sršni si dvě minuty před koncem třetí části sice vytvořili vedení 68:60, které ale aktivně hrající Jakub Jokl rychle stáhl. I tak ale měli domácí více sil a udržovali si mírný náskok až do koncovky. Když čtyři minuty před koncem Petr Šlechta trefil trojku na 83:79, písecká hala burácela a Sokolové se začínali obávat o svou nemovitost. I proti takto zkušenému soupeři jsme si koncovku pohlídali a díky skvělé obraně jsme mohli začít slavit výhru 88:82,“ shrnul utkání trenér Jan Čech a doplnil: „Série je srovnána a rozhodující duel je na programu hned ve středu od 20 hodin ve svitavské hale na Střelnici.“

Je tedy srovnáno a oba celky čeká vyvrcholení celé série. „V neděli to byla skvělá podívaná. Utkání zvedalo ze židle každého fanouška basketbalu. Tentokrát nechali hráči na palubovce srdce a zcela zaslouženě si vybojovali rozhodující duel. Přiznám se, že když jsem viděl po utkání u některých hráčů slzičky ve tváři, uvědomil jsem si, že momentálně píšeme historii Sršňů a o postup do finále se budeme prát až do závěrečného hvizdu. Do Svitav odjíždíme už o den dříve a chceme se na utkání důkladně připravit a obětovat tomu maximum. Věřím, že tenhle tým si ještě jeden postup zaslouží, na stranu druhou všichni vidí obrovskou kvalitu Turů, kteří jsou stále favoritem, ale v rozhodujících bitvách je možné vše,“ hledí k dalšímu duelu trenér Čech a dodává: „I díky tomu, jak naši fanoušci byli v neděli skvělí, chceme je mít opět u toho, a tak vypravujeme do Svitav autobus. Více informací najdou zájemci na webu a sociálních sítích našeho klubu. Ten se během první hodiny téměř zaplnil, a tak se ve středu dočkáme další basketbalové lahůdky. Držte nám palce a děkuji za celý klub za podporu, o víkendu to byl pro mě obrovský zážitek, a to hned dvakrát!“