Česká basketbalová federace na svém jednání na sklonku uplynulého týdne rozhodla o ukončení všech soutěží řízených STK ČBF. Nebude se tedy hrát ani Národní finále kategorie U12 plánované na termín 1.-3. května.

„Je to smutná zpráva pro nás pro všechny, ale vzhledem k tomu, co se teď kolem nás děje, je to nejlepší řešení,“ uvedla jedna z trenérek domácího výběru Radka Drnková.

Na festivalu v domácí hale, za podpory skvělých diváků rodičů, by strakonické nadějné družstvo U12 jistě zabojovalo a případně vylepšilo loňské 5. místo, které získalo v Karlových Varech.

„Nevadí, život jde dál. Zdraví je to nejcennější, co máme. Holky z U12 se i teď připravují podle individuálních tréninkových plánů v domácích podmínkách. Jak samy vzkazují: Vrátíme se lepší,“ Doplňuje Petr Martínek, tiskový mluvčí klubu.