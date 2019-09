Další pozitiva

Petra Chalupová ze Sokola ČB skvěle bojovala ve výšce. Na třetí pokus skočila osobní rekord a nejlepší letošní výkon v kraji 159, troufla si ale i na 162 a zdolala ji napoprvé! Získala čtvrté místo. Loni bylo její osobní maximum 149 cm.

V závěrečné štafetě na 4x300 metrů zlepšil kvartet Sokola ČB v sestavě Maršálková, Králová, Chalupová, Bahenská výkonem 2:55,79 šest let starý krajský rekord štafety Zikešová, Kunová, Tvrzová, Volková (Sokol) 2:56,27. V dalším rozběhu běžely VS Tábor (Lurdes Gloria Manuelová, Anna Borová, Julie Kovářová, Kateřina Marušová) 2:57,45. Nejlepší letošní oštěp v kraji předvedl Ondřej Nový (Čéčova), desátý se 47,25 metru.

Z dalších výsledků: 200 přek. 25. Anna Borová (14, VS) 31,37, 26. Lucie Králová 31,88, 8. Petr Svoboda (VS) 27,81 (rozběh 26,85), disk 12. Vojtěch Rodr (VS) 34,53.

Plavání

Podzimní krajský přebor na dlouhé trati v Písku: 800 kraul Kristián Svoboda (Pí) 8:52,30, Marek Matoušek (Pl) 9:18,02, Tereza Kinterová (Pí) 9:30,56, Viola Válková (JH) 9:58,84, Barbora Baboučková (JH) 10:00,90, 1500 kraul Svoboda 16:40,07, Matoušek 16:40,32, Šimon Michálek (JH) 18:29,15.

Závody v Mladé Boleslavi – Filip Wieser 7. kraul 30,51, 9. kraul 1:08,45, 5. PZ 1:17,67, 3. prsa 1:27,60, Nela Srbová 6. PZ 1:18,67, 8. prsa 1:27,15, 9. motýlek 1:25,66, 10. kraul 1:11,06, Daniel Wieser 11. kraul 28,55, 10. PZ 2:38,87, 6. motýlek 1:10,98, 9. kraul 1:02,68, Vít Bartoš 8. prsa 1:30,30, Lucie Manová 10. prsa 1:31,75, Hana Manová (všichni Fez) 1. znak 1:13,71, Aneta Kakosová (Tá) 4. motýlek 1:16,64, 4. kraul 1:04,75.