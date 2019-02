Vimperk – Ski areál Vodník nad Vimperkem přivítá ve čtvrtek dopoledne plno lyžařů školního věku.

Projekt LYŽUJ LESY má přilákat do bílé stopy další mladé zájemce o běžecké lyžování. V rámci něj pořádá Fischer Ski klub Šumava Vimperk obratnostní závod v běhu na lyžích volnou technikou. Ten je určen pro neregistrované i registrované lyžaře žákovských kategorií a patronaci nad ním převzal ÚBD Svazu lyžařů České republiky. Ambasadorem závodu je bývalý reprezentant Martin Jakš.



„Oslovili jsme školy na Prachaticku a Strakonicku, ale přijít si zalyžovat na Vodník může úplně každý. Závod není nijak omezen příslušností závodníků k určitým školám či okresům. Zkrátka, kdo přijede, ten si může zazávodit,“ zve do bílé stopy Karel Hudeček, ředitel závodu.



Závody jsou rozděleny do pěti věkových kategorií a jsou určeny pro žáky základních škol i víceletých gymnázií, chlapci a děvčata budou hodnoceni zvlášť. „Žákům, kteří nemají lyžařskou výzbroj, v omezené míře boty, lyže a hůlky po předchozí domluvě zapůjčíme. Navíc zajistíme pro všechny zájemce zdarma mázu lyží,“ vzkazuje Karel Hudeček s tím, že pro zapůjčení lyží je třeba kontaktovat Petra Steinbacha (602281279) do pondělního večera.



Podle věku se závodí na tratích od 300 do 600 metrů (neregistrovaní) a od 600 do 1200 metrů (registrovaní). Závodníci musejí zdolat obratnostní překážky, které pořadatelé na trati připraví. Na stanovištích budou například připraveny osmičky, slalom, skoky, vlny, jízda pozadu a další prvky. První tři závodníci a tři závodnice v každé kategorii obdrží věcnou cenu.

„Podmínky na Vodníku jsou pro tento typ závodu ideální, tak věříme, že ředitelé škol na tuto akci své žáky vyšlou v hojné míře,“ zve na vimperský Vodník Karel Hudeček.