Nová Pec – Sněhové podmínky jsou dobré, takže nic nebrání konání třetího ročníku běžeckého lyžařského závodu Šumavská 30, který je naplánován na tento pátek a sobotu. Záštitu nad ním převzal prezident České republiky Miloš Zeman.

Květa Jeriová - Pecková | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Loňský ročník se kvůli nedostatku sněhu neuskutečnil, letos se ale na sto procent závodit bude. Kromě prezidenta republiky převzali záštitu také jihočeský hejtman Jiří Zimola, olympionici Květa Jeriová – Pecková, Pavel Benc a Jan Kůrka a podnikatel Jan Struž.



Trojnásobná olympijská medailistka v běhu na lyžích Květa Jeriová – Pecková (58 let) počítá s osobní účastí na závodě. „Určitě se přijedu podívat," přikyvuje. „S Pavlem Bencem a Honzou Kůrkou jsme byli patrony i prvních dvou ročníků. Jsme rádi, že příroda umožnila konání závodu. Po loňské celkově trochu nešťastné zimě, kdy se závod pro nedostatek sněhu nemohl uskutečnit, se podařilo navázat na začínající tradici. Byla by škoda, kdyby se kvůli počasí nedařilo tak pěkný závod nadále rozvíjet," přeje si velká postava českého sportu.



Šumavská 30 není zaměřená na vrcholové sportovce. „Je to závod, kde není výkonnost na prvním místě. Jde spíše o to dostat lidi do Nové Pece a ukázat jim krásný kus přírody, který se zde nachází. Samozřejmě se v kategorii mužů a žen najde pár zdatných lyžařů se slušnou výkonností. Prvotní myšlenka je ale udělat veřejný závod, dostat na start co nejvíce lidí a hlavně dětí. Aby viděli tento krásný a neprávem trošku opomíjený konec Šumavy. Příroda je zde opravdu nádherná," tvrdí.



Sama Jeriová – Pecková počítá také s aktivní účastí. „Lyže si beru, ale vždycky jsem jela jen mimo soutěž. Tak to bude i letos. Přesně ale vím, že nechci jet v balíku s ostatními, protože mě to nutí jet rychle, což už v mém věku nejde zrovna dobře. Strašně ráda se ale svezu. Podle předpovědí by mělo mrznout, takže sníh by měl být kvalitní," těší se.



V pátek se v okolí Nové Pece poběží mládežnické kategorie. V 11.00 startuje závod startuje kategorie do deseti let, která poběží jeden kilometr. O půl hodiny později vyrazí dvanáctiletí na dvojnásobnou vzdálenost a na pravé poledne je plánován start staršího žactva (do 15 let), které čekají tři kilometry. Ve 13 hodin uzavře program závod mladšího a staršího dorostu.



V sobotu v 11 hodin odstartuje hlavní závod mužů na třicet kilometrů klasicky, o čtvrt hodiny později vyrazí ženy na poloviční trať. Na 13. hodinu je naplánován závod dvojic na pět kilometrů pro podnikatele, politiky a VIP hosty.