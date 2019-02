Strakonice – Velice slušnou diváckou kulisu mělo pondělní utkání šestého kola Ženské basketbalové ligy mezi domácím týmem U19 Chance a SBŠ Ostrava.

NOVOU tváří v dresu U19 Chance je Andrea Ulrichová. Na horním snímku (zcela vlevo) se snaží přejít přes Američanku Chambersovou. Akci v pozadí sledují Tereza Šípová (v bílém) a Adéla Smutná. | Foto: Jan Škrle

Početné obecenstvo sledovalo duel posledních dvou celků tabulky, které čekaly na první výhru v soutěži.



Té se nakonec dočkaly hráčky Ostravy, které o svém vítězství rozhodly v poslední čtvrtině. Tu ovládly zcela jasně poměrem 28:7. „V poslední desetiminutovce nám došly síly. Velice citelně nám scházela vyfaulovaná Tereza Šípová,“ vysvětlil příčinu herního propadu v závěrečné části hry trenér U19 Chance Petr Martínek.



Trenérům Ostravy se zase podle slov asistenta Ladislava Pavláta podařilo až v závěru najít sestavu, která dokázala zápas definitivně rozhodnout.



První tři čtvrtiny však byly nesmírně vyrovnané, na tom se shodli i oba trenéři. „Začali jsme dobře, měli jsme převahu, ale ve druhé čtvrtině jsme domácím dovolili sérii úspěšných trojek a Strakonice se dostaly na dostřel,“ dodal ostravský Pavlát.



Strakonice prohrávaly po první čtvrtce o devět bodů. Ve druhé čtvrtině se domácí basketbalistky díky úspěšné střelbě zdálky dostaly na krátkou chvíli i do vedení a naději na dobrý výsledek držely ještě po třiceti odehraných minutách. Pak se ale jejich hra zhroutila a prohra o pětadvacet bodů byla nakonec možná až příliš krutá.



Výraznou osobností hostujícího týmu byla Asia Chambersová, která zaznamenala 27 bodů a 13 doskoků. Po utkání ve Strakonicích dokonce oběma sledovaným statistikám kraluje.



Chambersová hraje v ŽBL prvním rokem. „V Ostravě máme partu, která táhne za jeden provaz, a dobře si rozumím také s trenéry. Zatím jsem tady maximálně spokojená,“ zářila po zápase usměvavá Američanka.



Za Strakonice poprvé v tomto soutěžním ročníku nastoupila Andrea Ulrichová, která stejně jako Tereza Šípová nastupuje za USK Praha B v první lize.



Obě hráčky možnost zahrát si ve Strakonicích ŽBL vítají. „Jsem ráda, že mi trenér Martínek dal šanci a že mohu opět sbírat cenné minuty v ŽBL Nějaký čas jsem byla zraněná a nyní potřebuji především hodně hrát,“ uvedla Tereza Šípová.



Návrat do velkého basketbalu hlásí v této sezoně Alena Jeništová a její zkušenosti jsou na hřišti znát. V ŽBL naposledy hrála před třemi roky, pak odešla na mateřskou dovolenou. „V minulé sezoně jsem hrála za béčko první ligu. Musím říct, že v mém věku je to dost bolestivé hrát zase nejvyšší soutěž. Jsem však ráda, že jsem tu možnost dostala a zase se mohu proběhnout s mladými holkami,“ říká Jeništová.