Hlavní osobností knihy je Jaroslav Zíb. Na kurtech v Písku vyrostl. Naučil se na nich hrát tenis, se kterým se propracoval mezi přední hráče v bývalém Československu. Později trénoval více než 1250 dětí. Mezi těmi vychoval několik osobností tenisu, které se prosadily i ve světě. O tom všem se lze v knize dočíst.

Křtu se aktivně účastnila starostka města Písku Eva Vanžurová a také první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot. Mezi hosty byl i ředitel nemocnice ve Strakonicích Tomáš Fiala, který bude na podzim kandidovat jako nezávislý do Senátu. Vítaným hostem byl Jaromír Skopalík z vydavatelství Watch Star Media, kde kniha vyšla. Další účastníci byli především z tenisového prostředí. Mimo jiné i Miloslav Hlaváček, předseda Jihočeského tenisového svazu.

,,Jsem rád, že kniha vyšla," řekl Jaroslav Zíb. ,,Chtěl jsem v ní připomenout i další tenisty, kteří vyrostli u nás v kraji," dodal. Mohl dlouze hovořit například o svém synovi Tomášovi, který také přijel na křest knihy. Ve světě dokázal rodinnou tenisovou štafetu pořádně posunout, jak je uvedeno i v knize. Jaroslav Zíb však předně ocenil ty, na které dnes už jen vzpomínáme. A upřímně se objal s Veronikou Závodskou, která v minulosti jako jeho svěřenkyně porazila v Písku na turnaji ETA Elinu Svitolinovou. Ukrajinku, která byla i světovou trojkou v singlu a nyní je pátá.

,,Všichni dnes máme možnost vidět, jak si například velkoměsta budují svoji pověst prostřednictvím sdělovacích prostředků a médií. Přál bych si, abychom si i my v regionu vytvářeli své prostředí, ve kterém budeme spokojení. Abychom jen pasivně nepřihlíželi," zmínil autor knihy Michal Cirmaciu. Později dodal, že si Jaroslava Zíba vybral i proto, že ho zná jako hráče. ,,Jestli se dnes o Jaroslavu Zíbovi hovoří jako o zarputilém tenistovi, tak to mohu jen potvrdit. Vždy se bil o každý míček a neměl rád prohry."

Michal Cirmaciu dále řekl, že pokud si nebudeme hledat osobnosti ve svém regionu, nebudeme ani žádné mít. ,,Měli bychom klást důraz na to, abychom se tady vzájemně co nejvíce znali. Jaroslav Zíb je jednou z osobností, která si zaslouží pozornost. A je dobře, pokud ho veřejnost pozná a třeba i ocení za to, co udělal pro sport. Kdyby takových lidí bylo více, více se o nás bude také všude vědět.

Jan Škrle