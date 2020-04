Na Pedagogu vyroste za dva měsíce nové multifunkční hřiště přístupné veřejnosti

Přestože i ve světě sportu stále doznívá obrovská koronavirová krize, jeden z největších českobudějovických klubů SK Pedagog prožívá mimořádné období. Stolní tenisté postoupili poprvé v historii do první ligy, do dvou měsíců by mělo v areálu na Branišovské ulici vyrůst nové multifunkční hřiště.

Takhle bude vypadat multifunkční hřiště na Pedagogu. | Foto: Deník

Duchovním otcem nového sportoviště je předseda klubu Přemysl Horák. „Již delší čas jsem si pohrával s myšlenkou vybudovat v našem areálu nového. Prvotní pro mě bylo, abychom investovali peníze do něčeho, co využijí nejen naši členové, ale i sportovci z okolí. Prostě udělat sportoviště, na které bude mít přístup i veřejnost. Té se chce náš sportovní klub otevřít,“ charakterizuje předseda filozofii svého klubu. „Máme nějaké plány, které se snažíme plnit. Děláme věci, které mají smysl a napomáhají hlavně rozvoji mládeže. Stahovat děti ze sídliště v našem okolí byl a je pořád jeden z hlavních úkolů našeho klubu,“ dodává. V Pedagogu v posledních době investovali nemalé finanční prostředky do modernizace a rekonstrukce svého areálu. Hokejbalové hřiště dostalo nový umělý povrch, toho se dočkala také velká hala, ve které válí stolní tenisté, perou se v ní úspěšní taekwondisté a využívají ji i další sporty. Obě tělocvičny byly nedávno vybaveny klimatizačními jednotkami, modernizovány byly šatny pro sportovce, které teď splňují veškeré hygienické podmínky. „Peníze jsme investovali také do kamerového systému a nového osvětlení. Nakupovali jsme sportovní potřeby a náčiní pro naše jednotlivé oddíly,“ doplňuje Horák. SK Pedagog při svých investicích využívá všech dostupných dotačních programů. „Velké poděkování patří zastupitelům města České Budějovice a Jihočeského kraje za to, jak nás podporují. Z naší strany je zpětná vazba, že finanční prostředky jsou využity právě pro sportování především mládeže. Nesmírně mě těší, že poslední dobou náš klub vzkvétá. Jsem rád, že našim sportovcům vylepšujeme zázemí pro jejich volnočasovou aktivitu, i když se nejedná o sport na profesionální úrovni,“ pochvaluje si předseda klubu. Na projektu víceúčelového hřiště pracuje vedení Pedagogu od loňského léta. Nyní dojde na jeho realizaci. Zbrusu nové sportoviště nahradí původní antukové kurty. „Ty jsou náročné na údržbu a nejsou v naší lokalitě tolik využívané, tak jsme přemýšleli o nějaké modernizaci. Navštívil jsem několik sportovišť ve středních a severních Čechách, které fungují při základních školách a obcích. Inspirovali jsme se a začali pracovat na vizualizaci,“ popisuje Horák, jak se rodilo nové hřiště. Ve spolupráci s projektantkou se začalo rýsovat multifunkční hřiště pro volejbal, tenis, fotbal, nohejbal, basketbal a další míčové sporty. „Při návrhu druhého sousedního hřiště jsme se snažili uspokojit všechny věkové kategorie a podařilo se. Bude mít běžeckou dráhu, dětské prvky pro rozvoj motoriky a koordinace pohybu a také prvky pro cvičení s vahou vlastního těla,“ uvádí předseda. Plány, úvahy a projekt jsou jedna věc, ale nejsložitější bylo sehnat nemalé finanční prostředky. „Zkusili jsme to opět přes dotační programy,“ říká Horák, jenž stojí v čele klubu už šest let. „Oslovili jsme českobudějovickou firmu, se kterou jsme o našem plánu diskutovali. Po měsíci rozhodování jsme se pustili do práce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy právě v té době otevřelo program pro podávání dotací na výstavbu sportovišť. Náš projekt a vizualizace zaujal natolik, že jsme mohli začít pracovat na podání žádosti o dotaci. V minulém týdnu nám byla oficiálně přidělena a nyní se může začít s realizací,“ neskrývá zkušený funkcionář nadšení. Pozadu nezůstalo ani město České Budějovice, které přispělo na kofinancování projektu významnou částkou přesahující dva miliony korun. „Naše sportoviště se otevře veřejnosti a budeme dělat všechno pro to, aby u nás sídlištní děti měly vyžití. Věřím, že si k nám najde cestu každá věková kategorie,“ přeje si Horák. Zahájení výstavby multifunkčního hřiště je plánováno na začátek května, slavnostní otevření by mělo proběhnout po dvou měsících na začátku července.

