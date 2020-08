Na jih Čech dorazil rekordní počet závodníků. Díky spojení mistrovství republiky s Pohárem AČR se v jedenácti vypsaných třídách představily téměř dvě stovky pilotů. „Účast je opravdu výborná. S tím jsme spokojeni. Tolik jezdců tady už dlouho nebylo,“ pochvaloval si šéf pořádajícího Autoklubu Hradiště Václav Kudrle.

V mimořádně zaplněném depu bylo možné zahlédnout řadu osobností, mezi kterými nechyběl ani mistr Evropy z roku 1980 Milan Šimák z Prachatic. Letos je to přesně čtyřicet let od titulu, na který dosáhl ve třídě C2 do 125 ccm jako vůbec první Čech v Olomouci.

Z jeho nástupců si vedl nejlépe v hlavní třídě KZ2 Dominik Javůrek. Svého největšího rivala Jakuba Talaše dokázal porazit v měřeném tréninku, obou finálových jízdách i bodově nejvíce dotovaném superfinále. „V Písku závodím strašně rád a daří se mi tady. Z vítězství mám velkou radost,“ neskrýval spokojenost.

Ve třídě KZ2 Gentleman kraloval nestárnoucí domácí matador Jindřich Vácha.

Výsledky

KZ2 – 1. jízda: 1. Javůrek, 2. Talaš, 3. Simon, 2. jízda: 1. Javůrek, 2. Talaš, 3. Kácovský, superfinále: 1. Javůrek, 2. Talaš, 3. Kácovský.

Školní 50: 1. Jirák, 2. Matěj Tóth, 3. Novák. Baby 60: 1. Hradil, 2. Szécsényi, 3. Romof. Mini 60: 1. Jindř. Pešl, 2. Šetlík, 3. Šťastný. Easykart 60: 1. Rosypal, 2. Martin Tóth, 3. Vančík. Easykart 100: 1. Skopalík, 2. Puršl, 3. Mikeš. Honda GX390: 1. Král, 2. Dlouhý, 3. Jelínek. Rok GP: 1. T. Bábičková, 2. Němeček, 3. E. Bábičková. OK Junior: 1. E. Bábičková, 2. Novák, 3. Matonoha. OK: 1. E. Bábičková, 2. Novák, 3. Matonoha. KZ2 Gentleman: 1. Vácha, 2. Jar. Pešl, 3. Preuss.