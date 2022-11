Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Výraznou měrou k našemu vítězství přispěl střídající gólman Filip Kaiser, v klíčových momentech utkání nás podržel. Mrzí mě ale začátek druhého poločasu, který nám hrubě nevyšel. Dostali jsme v něm plno zbytečných gólů, což pro nás pak bylo hodně těžké především psychicky a nějakou dobu jsme se z toho sbírali. Potom už to bylo v trendu první půle, která nám vyšla. Dobře jsme bránili, dostávali soupeře pod tlak. V prvním dějství jsme nedělali chyby, ve druhém ano a bylo to od nás i zbrklejší. Zápas strhl oba soupeře, do úzkých se dostávaly oba týmy. Pak už to bylo jen o štěstí. Ke konci nám to tam padlo, akce nám vyšly," komentoval utkání domácí trenér Michal Zbíral.

Házenkářská mise splněna! Tři body jsou doma, i když po neskutečném dramatu

"Rozhodla poslední pětiminutovka, ve které jsme dali jen dva góly, naopak domácí pět v řadě. Strakonicím gratuluji k vítězství. Nebyli jsme podle mě o tolik horší tým. Divákům se zápas musel líbit, plná hala viděla drama až do konce se šťastným koncem pro domácí. Věci, které rozhodly, si raději nechám pro sebe. Rozhodně se dalo z naší strany udělat něco lépe. Soupeři vyšel tah se střídáním brankářů, což byl jeden z faktorů jeho úspěchu," doplnil k duelu hostující trenér František Urban.

Spokojený byl po utkíní samozřejmě i domácí muž utkání Filip Kaiser. "Bylo těžké naskočit do rozjetého zápasu, navíc za nepříznivého stavu, kdy jsme prohrávali o dva góly. Bylo to o nervy. Na druhou stranu byla před námi ještě spousta času, takže jsem věřil, že to doženeme a zápas vyhrajeme. Dopředu nás hodně hnali fanoušci, atmosféra byla neskutečná. Tímto jim chci poděkovat za podporu. Hodně mi pomohl minulý zápas v Zubří, který se mi celkem povedl. Bohužel jsme proti Maloměřicím nezachytili vstup do druhé půle, kdy jsme dělali hodně technických chyb, špatně jsme střídali, hostům se dařilo v koncovce, nám naopak ne. Nebyli jsme schopní se dostat přes soupeřovu obranu," shrnul utkání strakonický gólman Filip Kaiser.