/FOTOGALERIE, VIDEO/ Okruh na Hradišti u Písku hostil druhé kolo MiniGP Czech series a na startu v kategorii Ohvale 160 nechyběl Matyáš Bařina z Vlachova Březí. Vystoupal si pro třetí místo.

Matyáš Bařina na trati v Hradišti u Písku. Foto: Dušan Belica | Video: Tomáš Bařina

Závody MiniGP Czech series provázela nepřízeň počasí. Déšť hodně koplikoval jízdu, přesto si Matyáš Bařina z Vlachova Březí vybojoval celkové třetí místo.

"Podmínky byly pro všechny opravdu hodně náročné. Po celkovém součtu bodů si Matyáš vybojoval třetí místo. Jsou to pro nás velice cenné body do šampionátu. Víme, co zlepšit a zamakáme na tom," hodnotil vystoupení svého syna Tomáš Bařina a doplnil: "Veliké poděkování patří organizátorům a pořadatelskému týmu za opět skvělou organizaci a průběh tak složitých závodů. A my děkujeme všem, kteří jsou v tom s námi."