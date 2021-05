Pandemická situace se sice zklidňuje, start motoristické sezony na jihu Čech ale stále nemá konkrétní obrysy. Zatím se v kraji letos neodjel žádný oficiální závod a konkrétní termíny jsou pořád spíše v nedohlednu.

Před rokem se na motokrosu v Kaplici představil i mistr světa třídy MX2 Francouz Tom Vialle (č. 28). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Začalo to už v lednu, kdy musela parta kolem Evžena Zadražila zrušit domácí šampionát v motoskijöringu v Chotčinách. To byla velká škoda, protože letošní zima byla po delší době štědrá na sněhovou pokrývku a kromě covidu nebylo nic, co by uspořádání této atraktivní zimní disciplíny bránilo. „Paradoxem je, že poslední tři roky nedovolilo závody uspořádat počasí pro nedostatek sněhu či oblevu. Nyní, když zimní počasí je, nastává bohužel zase jiná překážka. Nezbývá než doufat, že se při této divácky velice atraktivní disciplíně sejdeme v Chotčinách napřesrok,“ posteskl si Zadražil v době, kdy musel závod odvolat. Podobně dopadly i případné závody na ledové ploché dráze v Růžené.