„Po dohodě s pořadateli z MSK Netolice bude tento závod zrušen bez náhrady,“ potvrzuje nepříjemnou zprávu vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil.

Podobně dopadl i úvodní podnik přeboru, který se měl jet na začátku dubna v Horažďovicích. „Problém je s termíny, na které by se měly závody přeložit. Nemůžeme využít víkendy, kdy se jede seniorské nebo juniorské mistrovství republiky. Zároveň pak existuje úmluva, že nebudou kolidovat závody s ostatními krajskými přebory. Pak už není prakticky kam zrušené závody přesunout,“ krčí Zadražil rameny.

Jedinou teoretickou možností je, že by se organizování závodu z nějakého důvodu vzdal další z pořadatelů. „V tom případě bych přednostně volal do Netolic nebo Horažďovic,“ přikyvuje Zadražil.

Pokud to vládní opatření dovolí, tak by měl jihočeský přebor odstartovat 26. června ve Voticích.

Ze stejných důvodů na jihu Čech bohužel neodstartuje ani další motokrosový seriál Šumavský Amater Cup. Jeho úvodní podnik byl naplánován na sobotu 1. května do Pacova. Po dohodě mezi pořadatelem závodu Motosportem Chýnov, provozovatelem tratě AMK Pacov v AČR a promotérem seriálu Oldřichem Kolářem platí, že by se tento závod případně uskutečnil v jiném řádném termínu Amater Cupu, který by někdo z pořadatelů, ať už z jakýchkoli důvodů, odmítl.

„U Amater Cupu je to jednodušší, protože podmínky jsou přece jen volnější než u přeboru,“ vysvětluje Zadražil.

Motokrosová sezona na jihu Čech (a v celé republice) by mohla odstartovat v sobotu 22. května v Jiníně, kde by se mohl odjet z této soboty odložený úvodní závod mezinárodního mistrovství republiky juniorů. „Jedná se o eventualitě, že by na závody v této době mohlo dorazit maximálně pět set diváků, což by bylo dostatečné, protože juniorský šampionát nebývá až tolik navštěvovaný. Ve stejném režimu bychom případně zkusili začít i s krajským přeborem,“ informuje Zadražil.

Právě kvůli absenci diváků byl odsunut start seniorského mezinárodního mistrovství republiky v Dalečíně až na červen.