Blatná – Neúnavně se tlačí do té nejužší špičky českého motokrosu. Martin Finěk (22 let) se pere o první pětku domácího šampionátu třídy MX2 a sbírá úspěchy i v rakouském mistrovství.

Martin Finěk (Vpravo) se svým otcem a Eduardem. | Foto: Deník /Jan Škrle

Prioritou je letos pro mladého Jihočecha mezinárodní mistrovství republiky třídy MX2. Po dvou odjetých závodech mu patří průběžná šestá příčka, což není špatná výchozí pozice.



Na úvod sezony byl v Kaplici šestý. „Vzhledem k tomu, že se jelo na těžké a rozbité trati, tak to nebylo špatné. Byl to na rozjetí docela dobrý vstup do sezony," chválí si.



Na druhém závodě v Pacově skončil o příčku níž a už tolik spokojený nebyl. „Pacov byl trošku horší," připustí. „Nedařilo se mi. Přenastavili jsme pérování a nebylo to ono. Na další mistrák už by to mělo být lepší," věří před pokračováním mezinárodního mistrovství republiky v Dlouhé Loučce.



V loňském roce obsadil v konečném účtování domácího šampionátu kubatury MX2 lichotivou pátou příčku a do pátého místa by se chtěl vejít i letos. „Do pátého místa bych byl spokojen," přikývne.



Průběžné pořadí ovládají cizinci. První je Francouz Sulivan před Maďarem Szvobodou. V pořadí pouze českých jezdců je Finěk třetí za Sukupem a dalším Jihočechem Václavem Kovářem. „Jenom české pořadí ale nikdo nesleduje. Cizinci k nám na závody jezdí, takže do pořadí prostě patří. A jsou to kvalitní závodníci. Sulivan teď vyhrál závod mistrovství Evropy. Má opravdu dobrou formu," tvrdí Martin Finěk.



O uplynulých dvou víkendech si talentovaný pilot z Blatné odskočil dvakrát do Rakouska a v otevřeném mistrovství našich sousedů pořádně proháněl ve třídě MX2 domácí jezdce.



V Sittendorfu skončil v deštěm zmáčeném závodě třetí. „V Sittendorfu celý den pršelo a bylo tam hrozné bláto. Vzhledem k počasí se nakonec odjela jen jedna jízda. Měl jsem špatný start, začínal jsem osmý a navíc jsem musel zahodit brýle. Nakonec jsem dojel třetí a přitom i druhého už jsem měl na dostřel," vrací se ke svému prvnímu vystoupení v Rakousku.



V neděli se jel další závod rakouského mistrovství ve Weyeru a závodu opět nepřálo počasí. „Pršelo tam celou sobotu a ještě v neděli dopoledne. Bylo tam zase hodně bláta. V první jízdě jsem měl dva pády, přesto jsem dojel třetí. Ve druhé jsem začínal pátý a cílem jsem projel druhý. Na druhém místě jsem skončil i celkově, s čímž jsem byl spokojen," pochvaloval si.



Účast v rakouském mistrovství považuje Finěk především za kvalitní přípravu. „A navíc je to možnost vyjet si tam nějaké slušné peníze. Úroveň je sice o něco slabší než v našem mistrovství a jeho prestiž také není taková, ale závody jsou to kvalitní. Pro mě je to lepší, než jezdit třeba u nás krajský přebor," zdůrazní.



Přestože nasbíral hodně bodů, na celkový výsledek v rakouském mistrovství Finěk nepomýšlí. „První závod jsem nejel a neodjedu ani některé další, takže v celkovém pořadí zase až tak vysoko nebudu," je si vědom.



Před letošní sezonou Finěk přemýšlel o přechodu do vyšší kubatury MX1, v příštím roce už se ale přestup zřejmě stane realitou. „V Německu už musím jet na třistapadesátce ve třídě MX1 letos a docela mi to vyhovuje. Příští rok pojedu MX1," souhlasí.



Dříve jezdce soběslavského týmu Rede KTM často trápily zdravotní problémy. Ty se mu letos naštěstí vyhýbají. „Pouze mě přes zimu trošku zlobilo koleno, ale to už je v pořádku. Žádný úraz, takže dobré," usměje se. „Také v týmu jsem spokojen. Navíc fyzičku trénujeme s Jaroslavem a Davidem Čadkovými. A příprava je to kvalitní," chválí si.



Nejbližším závodem bude pro Martina Fiňka třetí závod mezinárodního mistrovství republiky 1. června v Dlouhé Loučce a chtěl by startovat také 22. června na mistrovství Evropy třídy Open v Jiníně.