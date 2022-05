Monika Kalousová je Mistryní ČR.Zdroj: Poskytl Lukáš DrnekV Českých Velenicích, kde hrály dorostenky, Blatnou reprezentovala Monika Kalousová. Vzhledem ke svým celoročním výsledkům patřila do užšího okruhu favoritek. Sobota patřila soutěži na 120 hodů sdružených, kam se probojovalo 34 hráček z celé České republiky. Když startovala téměř na konci a do té doby byl nejlepší výkon nižší než rekord blatenské hráčky, leckoho by svázal tlak. Na Monice však nic takového znát nebylo, od prvního hodu předváděla bezchybný výkon a soupeřky na vedlejších drahách doslova drtila. Krátce před koncem hry překonala magickou šestistovku a její výkon se zastavil na 603 sražených kuželkách. S náskokem 19 kuželek se dostala na 1. místo. Poslední dvojice hráček se medailovým pozicím ani zdaleka nepřiblížila a Blatná, a Monika (na malé fotografii se svým výkonem, na velké s pohárem a ostatními medailistkami) především, mohla slavit mistrovský titul.