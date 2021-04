Družstvu od Otavy se momentálně nedaří, což potvrzují i poslední tři vysoké porážky se Zlínem (23:33), v Šaľe (29:37) a s Dunajskou Stredou (22:37). I z tohoto výčtu je patrné, že defenziva devátého týmu elitní česko-slovenské soutěže v současnosti nepatří mezi jeho nejsilnější stránky.

„Nás nejvíce trápí, že v určitých fázích zápasu v defenzivě úplně vypadneme z role a přestaneme bránit. Taky to teď příliš nelepí brankářkám, ale jsou to spojité nádoby,“ přiznává písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Jihočešky navíc nejsou kompletní, postrádají sedm zraněných či nemocných hráček. „Ani na duel se Slavií to nebude lepší, ale na to se obzvlášť v této době nelze vymlouvat, s tím se potýkají prakticky všichni,“ sympaticky podotýká kočka.

Do hlavního města písecký celek určitě nejede v roli favorita. Slavia je momentálně v MOL lize pátá, a přestože pamatuje z nedávné minulosti i mnohem lepší sezony, už dávno si zajistila účast mezi čtveřicí nejlepších českých týmů, jež si po skončení interligy zahrají o titul.

„Čeká nás velmi silný protivník, který pravidelně bojuje o medaile. Ale my už bychom taky potřebovali zahrát nějaký zápas, z něhož budeme mít bez ohledu na konečný výsledek dobrý pocit. Soustředíme se na svou hru, abychom odvedli co nejlepší výkon a mohli s ním být spokojeni. Od hráček očekávám, že odvedou maximum,“ konstatovala Kateřina Hromádková.

Po tomto utkání následuje reprezentační pauza, v níž budou české házenkářky usilovat v kvalifikačním dvojutkání se Švýcarskem o postup na mistrovství světa. Po ní Písek interligu zakončí dohrávkou osmého kola s Michalovci, která je na programu 25. dubna.

Poté už přijde na řadu play off, kde si to v boji o tuzemský titul rozdají Most, Olomouc, Slavia a Poruba. Zbylý kvartet, tedy Písek, Zlín, Plzeň a Hodonín, čeká a play down o záchranu.