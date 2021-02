Ve finském Vuokatti reprezentovali minulý týden Českou republiku i vimperský klub mezi juniory Šimon Pavlásek a v kategorii mužů U23 Tomáš Kalivoda. Mezi ženami U23 se představila odchovankyně vimperského klubu Adéla Nováková.

Šampionát odstartoval klasickými sprinty. Jako první se do stopy pustil junior Šimon Pavlásek. V konkurenci 97 závodníků se ani jeden ze tří českých juniorů neprobojoval do finálové třicítky. Vimperský závodník Šimon Pavlásek i doběhl pro 70. místo se ztrátou více než deseti vteřin na postup. Kategorie U23 si musela na svůj start počkat z důvodu velkých mrazů. I tak se ale běželo v minus dvaadvaceti stupních. Tomáš Kalivoda postoupil do hlavního závodu třiceti nejlepších z 27. místa. Ve čtvrtfinálové jízdě začínal odzadu, postupně se posouval vpřed, ale v cílové rovince jej zavřel jeden ze soupeřů a bylo z toho čtvrté místo. Celkově si odváží devatenáctou příčku. Adéla Nováková se také probojovala do třicítky, když skončila v kvalifikaci na 19. místě. V první části své čtvrtfinálové rozjížďky se úspěšně snažila držet v těsném kontaktu s postupovými příčkami, ve druhé půlce se ale propadla a nakonec si dosprintovala pro čtvrtou příčku, která znamená 18. místo v konečném pořadí.

Dalším startem byl distanční závod volnou technikou. Mezi juniory byl na 10 kilometrů Šimon Pavlásek nejlepší z českých závodníků, když si doběhl pro 31. místo. Elitní třicítka mu utekla o pouhé čtyři desetiny vteřiny. Muži U23 absolvovali 15 kilometrů. Tomáš Kalivoda se musel spokojit se 45. místem s odstupem více než tři a čtvrt minuty na vítěze. Ženy U23 běžely 10 km a Adéla Nováková byla na této distanci nejlepší Češkou Brala 34. místo se ztrátou dvě a půl minuty na vítězku.

V sobotu na závodníky čekaly štafety. Ani jedna se však nedostala do první desítky.

Šampionát končil v neděli juniorskými závody na 15 a 30 kilometrů klasicky s hromadným startem. Šimon Pavlásek se po prvním okruhu držel v první polovině páté desítky, v polovině závodu ale propadl na pozice, které mu pak patřily až do cílové rovinky. V konečném pořadí mu patřilo přesně 50. místo s odstupem 9:03,7 na vítězného Rusa Ivšina.