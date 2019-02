Prachatice - Elektronické šipky jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících sportů posledních let. Nejinak je tomu v Prachaticích a úspěchy přicházejí již v kategorii mládeže.

Dvanáctiletý Adam Mráz z DC Devils Prachatice se stal ve Zruči nad Sázavou po roce pravidelného tréninku Mistrem ČR v kategorii žáků, třetí byl ve čtyřhře v obsazení žák – junior a stříbro bral z celkového hodnocení Českého poháru.

Adam Mráz z DC Devils Prachatice je žákovským Mistrem ČR.Autor: Deník / Vladimír Klíma

Prachatice v posledních letech proslavují svými výsledky hlavně hokejbalisté, judisté či stolní tenisté a sportovci z jiných odvětví. Jaká tedy byla Adamova cesta k elektronickým šipkám? „Šipky hraje již dlouhá léta taťka, chodil jsem se dívat na jeho zápasy a zalíbilo se mi to. Chtěl jsem to zkusit. Na šipky se dívám hodně i v televizi a moc mě to baví. Mám doma terč, takže při každé volné chvíli trénuju. Dvakrát týdně pak chodím s týmem trénovat do Bikers Baru v Prachaticích,“ uvedl Adam Mráz.

Objezdit turnaje, aby se Adam mohl udržet ve špičce, není jednoduché. Musí absolvovat jak krajské tak celostátní Mastery. „Taťka se pravidelně kvalifikuje na velké republikové turnaje v jednotlivcích a na ně navazují i turnaje juniorů a žáků. Já tak jezdím s ním a je to po celé republice,“ dodal Adam s tím že v roce je v republice pět turnajů kategorie Master a k tomu republikový šampionát. Hraje se i Grand Prox, kterého se však letos neúčastnil. Ten byl v Olomouci.

Každý šipkař mívá při zápasech svou taktiku, přes která čísla se mu hraje nejlépe. Ani u Adama to není jinak. „Já hraju hlavně přes devatenáctky. Je to pro mě vzhledem k mé výšce jednodušší. Ale už jsem si hodil na tři šipky 180, takže tři tripple dvacky. O to lepší, že to bylo v soutěžním zápase,“ vypráví Adam.

Mistrovský titul je zatím pro prachatický klub největším úspěchem. S čím Adam na šampionát vyrážel? „Představu o výkonnosti soupeřů jsem prakticky žádnou neměl. Na základě žebříčků jsem si říkal, že by to mohlo být do třetího místa. Hrálo se v oboustranném pavouku a do finále jsem musel porazit pět soupeřů, finálový zápas byl šestý. Hrálo se na dva vítězné legy 301 single out. V některých zápasech jsem měl štěstí, jiné byly jednoznačné. V semifinále a finále jsem vůbec nevnímal okolí. Bylo tam plno lidí, my hráli na pódiu. Nakonec jsem si odvezl titul mistra republiky, druhé místo z Českého poháru a bronz v párové soutěži, kdy hráli vždy žák a junior,“ vrátil se Adam k mistrovskému turnaji.

Největší školou a nejlepším tréninkem jsou zápasy Jihočeské ligy mužů, kterou Adam také hraje. Musí se tedy přizpůsobit hře 501 double out. „Double se někdy podaří, jindy ne. Od začátku piluju zavírání double šestnáct nebo dvacet. Je to o tréninku,“ doplňuje Adam Mráz s tím, že již zkouší házet i se šipkami svého otce Zdeňka, které jsou o něco těžší.

Soutěže družstev hrávají šipkaři spíše v klubových podmínkách, velké turnaje naopak ve velkých sálech, kde se hraje na desítkách strojů, kde je plno hluku. Podmínky nesrovnatelné. „Lépe se mi háže v domácím prostředí, kde není šedesát terčů. Je lepší, když člověka nikdo neruší,“ přiznává Adam.

Jak se říká, jednodušší je úspěch získat, než ho obhájit. Na Adama tedy čeká perná práce, soupeři mu budou chtít titul v dalším roce sebrat. „Ligu hrajeme každý týden a táta je nejlepší trenér, takže příprava bude určitě poctivá,“ říká s úsměvem mladý šampion.

Co však Adamovi chybí, je konkurence v jeho kategorii. „Dobré by bylo vytvořit nějaký kroužek nebo něco podobného, aby nás v Prachaticích a okolí bylo v této kategorii více,“ přál by si Adam a jeho otec Zdeněk doplňuje: „Šipky jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících sportů a chtělo by to na to zareagovat i u nás. Plno lidí neví, jak náročný sport to je. Na republice bylo na šedesát hráčů od šesti do osmnácti let. Konkurence tedy je silná a rádi bychom i v Prachaticích vychovali další kvalitní hráče.“