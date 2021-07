V silné konkurenci vyšperkované kvalitními zahraničními piloty naznačil skromný mladík z Netřebic své možnosti už v kvalifikaci, ve které zajel šestý čas. „Kvalifikace se nakonec povedla. Ze začátku jsem se motal kolem osmého až desátého místa. Pak jsme trošku poladili podvozek a v závěru se mi podařilo zajet šestý čas. S tím jsem byl spokojený, protože v Jiníně hodně záleží na postavení na startu,“ pochvaloval si.

Z dobré pozice na startu také jezdec Extreme Motosport teamu vytěžil v první jízdě, když se postavil vedle pozdějšího vítěze Němce Maxe Nagla. „Vytáhl mě s sebou, takže nahoře na kopci jsem byl kolem pátého místa,“ ocenil dobrý start.

Plch se pak posunul dokonce na čtvrtou příčku, ale tu nakonec neudržel. „Od jednoho z jezdců o kolo zpět jsem dostal kamenem do ramene a úplně jsem ztratil cit v ruce. Skoro jsem nemohl zmáčknout spojku. Snažil jsem se to nějak rozhýbat. Povedlo se mi bolest přemoci a nakonec jsem se vrátil alespoň na páté místo. Ale myslím, že kdyby se to nestalo, tak by mě Dušan Drdaj nepředjel a skončil bych čtvrtý,“ je přesvědčen.

Páté místo v úvodní jízdě ale rozhodně bral. „Pátý už jsem byl v minulosti na mistrákách v Opatově a Kramolíně, ale tam nebyla ani zdaleka taková konkurence. Nebyli tam zahraniční jezdci,“ vážil si výborného umístění.

Ve druhé jízdě jezdil také pátý, ale nakonec neodolal tlaku Dušana Drdaje a cílem projel šestý. Šestý skončil i v celkovém hodnocení jinínského závodu. V průběžné klasifikaci našeho šampionátu je pátý s pouhou tříbodovou ztrátou na třetí příčku. A to mu ještě chybí více bodů ze druhé jízdy z Pacova, kde skončil až dvanáctý. „Od poloviny jízdy mě tam začala zlobit zadní brzda a později mi selhala úplně. To byl na rozbité kopcovité trati v Pacově problém,“ vysvětluje.

Na celkové dobré umístění v našem mistrovství však moc nepomýšlí. „Mám sponzory z Rakouska a až dojde na termínovou kolizi, tak pojedu tam. To je dané,“ má zcela jasno.