Druhý den odehrály zápas proti týmu BA Sparta, kde nám chyběly zraněné hráčky a doplnily nás dvě minižačky. Do utkání hráčky nevstoupily vůbec špatně, ale trápila nás neúspěšnost snadných košů. Nejvíce se nám dařila těsná obrana, díky které získávala děvčata míče. Pochvalu si zaslouží všechny baskeťačky, zejména naše mladší hráčky Verča Holínová a Kačka Zemanová.

Strakonické basketbalové mladší žačky zavítaly dvakrát do Prahy k prvním mistrovským zápasům nové sezony.

