Do nejvyššího koše se sice netoličtí Rafani po předchozím turnaji neprobojovali, ale jako nejvýše postaveným jim pořadatelství prvního koše připadlo. Dala se očekávat velmi těžká utkání s podstatně silnějšími soupeři.

"První zápas byl ale nad očekávání vyrovnaný a se silným áčkem Štírů Rafani prohráli po sympatickém výkonu jen 2:4. To Strakoničáci jako by stále chtěli pomstít vyřazení na letošním Prague Games a Rafany srovnali po brazilsku 7:0. Další zápas nás čekal s Pískem. Tam se sice nepovedl husarský kousek starších žáků z minulého týdne, kdy jsme Písek porazili, a padli jsme poměrem 1:5. Sympatická byla druhá polovina utkání, která skončila po vyrovnaném výkonu bez branek. Nakonec nás čekal souboj s Hradcem a to Rafani předvedli velmi pěknou hru. Odměnou jim byla nejenom remíza, ale i čtvrté místo v . Hradec měl totiž o jeden gól horší celkové skóre," shrnul výsledky a výkony Rafanů Josef Zíka z DDM Florbal Netolice a doplnil: "Nicméně Rafani se s prvním košem loučí, za dva týdny pořádají turnaj druhého koše a v něm přivítají FA CB, Meťák a Tábor. Přijďte jim zafandit a podívat se na líté boje. Po turnaji prvního koše nasbírali cenné zkušenosti, tak doufejme, že je zúročí."

Zdroj: Florbal DDM Netolice