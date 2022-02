"Začali jsme s FBC Štíři a chtěli zopakovat vítězství z minulého turnaje. Sice jsme byli od začátku aktivnější, ale neproměňovali vyložené šance a tak jsme vinou laciných a nešťastných gólů prohrávali v polovině zápasu už 1:4. Pak se ale střelecká smůla protrhla a Rafani zápas otočili a vyhráli 7:5," shrnul první utkání trenér netolicých Rafanů Josef Zíka.

Dalším soupeřem byl Jindřichův Hradec. "V letošní sezoně jsme s ním hráli třikrát a vždy prohráli. Začátek zápasu sliboval lepší výsledek, dali jsme první gól a nepolevovali v tlaku na branku. Střelecká smůla a rychlé protiútoky soupeře ale začaly skóre obracet a tak naše snaha o zvrácení zápasu a tím pádem otevřenější hra jen navyšovala soupeřovo vedení. Ke konci zápasu už dostala šanci i naše třetí a čtvrtá lajna a skóre se zastavilo až na stavu 1:8," popsal druhý duel trenér Zíka.

Mladší žáci netolických Rafanů postoupili mezi nejlepší pětici jihočeských týmů.Zdroj: Florbal DDM Netolice

Pro postup tak Rafani potřebovali zvítězit ve třetím duelu. "Čekal nás zápas s naším spřáteleným týmem FA CB. Shodou náhod šlo o naše první vzájemné utkání v tomto ročníku Krajské ligy. A oběma týmům šlo o druhé místo na turnaji a tím pádem o postup. FA vstupovali do zápasu jako mírní favorité, oba předchozí zápasy zvládli o poznání lépe než Rafani. V první polovině utkání se dostaly na hřiště všechny čtyři lajny, Rafani měli opět spoustu šancí a i optickou převahu. Nicméně v polovině zápasu byl stav 3:3 a proto jsme sestavu stáhli na dvě silné pětky. To se ukázalo jako recept na vítězství. Rafani dvakrát skórovali a když soupeř snížil na 5:4, byla to podívaná jen pro silné povahy. Domácí ale těsné vítězství 7:5 uhájili a slaví postup do prvního koše. Dnes jsme hráli na výsledek, proto ne všichni hráči dostali stejný herní čas. Rafani však dnes vyhráli jako tým a i to je pozitivní motivace k dalšímu tréninku a k upevnění si místa v sestavě," shrnul rozhodující utkání Josef Zíka a pokračoval: "Příští turnaj bude až za čtyři týdny a tak času na trénink a k přípravě na velmi obtížné zápasy v elitní pětce je více než dost. Děkuji hráčům, divákům a pořadatelům za skvělý turnaj."