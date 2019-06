Prachatice – Trvalo několik let, než se na tenisových kurtech TK Prachatice povedlo k družstvu dospělých, i díky podpoře vedení klubu, trenérů, rodičů a i celé členské základny, opět sestavit žákovské tenisové družstvo.

Mladí prachatičtí tenisté si vedou v soutěži velice dobře. | Foto: Martin Wagner

To bylo zařazeno do soutěže krajského přeboru II starších žáků. Tato soutěž se hraje systémem 4+2, to znamená čtyři chlapci a dvě dívky, kdy zápas čítá šest dvouher a tři čtyřhry.